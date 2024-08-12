12 августа — лучший понедельник месяца: за что бы вы не взялись, будет ждать успех

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала читателям Teleprogramma.pro, что ждет их 12 августа. Планируйте свой день правильно!

Наступивший первый рабочий день недели очень благоприятен. Это тот самый понедельник, с которого хорошо начинать. Были планы на что-то, но все время их откладывали? Самое время их осуществить!

Можно назначить на этот день мероприятие, сделать долгожданную покупку, начать обучение, отправиться в путешествие. Все пройдет хорошо и с пользой для вас.

Нас ждет удача и успех в любых начинаниях. Единственный момент, сегодня легко поддаться эмоциям, поэтому астролог не советовала принимать важных решений, которые могут повернуть судьбу в иное русло.