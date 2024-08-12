12 августа — лучший понедельник месяца: за что бы вы не взялись, будет ждать успех

Ведический астролог
Наступивший первый рабочий день недели очень благоприятен. Это тот самый понедельник, с которого хорошо начинать. Были планы на что-то, но все время их откладывали? Самое время их осуществить!
Можно назначить на этот день мероприятие, сделать долгожданную покупку, начать обучение, отправиться в путешествие. Все пройдет хорошо и с пользой для вас.
Нас ждет удача и успех в любых начинаниях. Единственный момент, сегодня легко поддаться эмоциям, поэтому астролог не советовала принимать важных решений, которые могут повернуть судьбу в иное русло.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: