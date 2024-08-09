9 августа — день фантастической энергии Вселенной! Она отблагодарит вас за то, что вы дали этому миру

Ведический астролог Анна Дудчик порадовала читателей сайта Teleprogramma.pro отличным прогнозом на 9 августа.

Эта пятница — прекрасный день, когда все мы буквально расцветаем!

«Сегодняшний день полностью посвящен женщинам, поэтому женщинам стоит много времени уделить себе, заботе о себе, уходу, побаловать себя чем-то, заняться тем, что нравится», — посоветовала астролог.

Она заметила, что особенно хорошо в пятницу заниматься творчеством, создавать красоту. А мужчинам стоит уделить время женщинам — позаботиться о маме, жене, подруге. Это принесет удачу во всех делах и начинаниях. В таких энергиях день пройдет легко и успешно.