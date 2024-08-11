Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа для всех знаков зодиака

На нас может нахлынуть нежданная грусть. Мол, лето уже, считай, пролетело, а мы его толком и не видели… Лучше всего эта ситуация исправляется, конечно, путешествием или поездкой. Ну а если такой возможности нет, нужно радовать себя приятными мелочами и больше времени проводить с близкими и любимыми людьми.

О чем еще стоит знать каждому знаку Зодиака на этой неделе – расскажет Teleprogramma.pro. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Лев

Тема доверия Львов не покидает – если вы понимаете, что человек вас постоянно обманывает, подумайте, настолько ли он вам нужен в вашем окружении.

Любовь

Хорошее время для новых знакомств. Но не подпускайте людей слишком близко сразу, дайте себе время, чтобы изучить человека получше.

Финансы

Нужно сесть и хорошенько спланировать бюджет. Лишних денег на импульсивные покупки пока не наблюдается, так что надо быть посдержаннее в этом вопросе.

Здоровье

Что-то вы в последнее время расслабились, позволяя себя лишнего в еде и напитках. Сжальтесь над организмом и переведите его на правильное питание, это пойдет на пользу.

Овен

Вокруг Овнов забурлит жизнь, неделя обещает быть насыщенной и интересной. В первую очередь это касается, конечно же, общения с людьми. Будет много новых знакомств и ярких впечатлений. Не исключено, что на этой волне в вашу жизнь придут люди, с которыми вы не виделись уже лет сто – это ваши старые друзья.

Телец

На этой неделе Тельцам нужно действовать строго по плану, причем планы должны быть не на абстрактное будущее, а на вполне конкретные ближайшие пару дней. Это поможет вам избежать опрометчивых поступков и позволит получить удовольствие от недели без неприятностей.

Близнецы

Близнецы – товарищи внезапные, и поддаться сиюминутному импульсу – их любимое занятие. Но сейчас такое поведение до добра не доведет, нужно сдерживать себя и следить за языком, чтобы нечаянно не влезть в конфликт. Лучше найдите время для своего хобби – это и приятно, и безопасно.

Рак

Люди вокруг Раков как сговорились – только и делают то, что вас раздражают. И говорят какую-то чушь, и делают ерунду. Поберегите свою нервную систему – чтобы поменьше раздражаться, проводите больше времени в уединении, на свежем воздухе, на природе. Это поможет привести нервы в порядок.

Дева

На этой неделе не ожидается никаких громких событий, все будет двигаться плавно, спокойно и даже скучно. Будьте терпеливыми, это отличный шанс разобраться со старыми проблемами и конфликтами, найти общий язык с нужными людьми, привести в порядок свои дела. И наконец-то отдохнуть.

Весы

У Весов объявлена «семейная» неделя. Постарайтесь как можно больше времени проводить в кругу семьи. Общайтесь, узнавайте, что тревожит каждого члена семьи и что его радует, делитесь своими переживаниями и победами. Словом, укрепляйте семейные узы и получайте удовольствие от общения.

Скорпион

Неделя принесет Скорпионам изменения на работе и, возможно, в карьере. Это шанс проявить себя, показать, чего вы стоите. Будьте сосредоточены и спокойны, стойте на своем, если чувствуете, что вы правы. Вам предстоит принимать непростые решения, но знайте, что вам это по плечу.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам противопоказано слушать тех, кто будет подталкивать вас к необдуманным тратам. Если поддадитесь и приобретете то, что не так уж вам было и нужно, вы обязательно пожалеете о потраченных средствах. Сохраняйте спокойствие и избегайте соблазнов.

Козерог

Обычно Козерогам не нужно напоминать об аккуратности, вы всегда ведете дела аккуратно. Но когда дело касается человеческих отношений, тут вы можете и вспылить. Учтите, что на этой неделе необходимо быть очень внимательными при общении с руководством, следить за тем, что вы делаете и говорите, чтобы не испортить себе жизнь.

Водолей

Свободные Водолеи начнут с энтузиазмом знакомиться, главное, не напугайте никого своим безудержным напором. Тем, кто уже состоит в отношениях, стоит сфокусироваться на улучшении отношений. Разговаривайте с партнером, узнайте, что его волнует, планируйте совместное будущее.

Рыбы

Рыбы станут не то чтобы скрягами, но вам станет жалко денег на что бы то ни было. Однако если это действительно необходимая покупка, вам придется смириться и позволить себе открыть кошелек. А еще вы можете заметить, кто из вашего окружения ведет себя недостойно, и прекратить общение с этим человеком.