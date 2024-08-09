9 августа станет вашим лучшим днем! Согласно ведической астрологии, в пятницу вам дадутся любые начинания, стартуйте смело

Эта пятница, 9 августа, может порадовать многих. Как сказала ведический астролог
Слоган дня: «Вложение желаемого в руки ищущего», а символ дня — «рука». В соответствии с этими знаками, постарайтесь выстраивать свою линию поведения в пятницу.
Будет благоприятно заняться делами, связанными с рукопожатием, требующими такта и дипломатии (торговля, заключение договоров и сделок). Приветствуются деловые начинания.
Вы можете смело строить планы и составлять карты желаний, итог вас порадует.
Кроме того, хорошо обернутся для вашей судьбы действия, связанные с искусством, писательством и ремеслом.
Продуктивными будут хиромантия, работа с детьми, по дому и в саду.
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