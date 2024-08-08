Как пережить самый тяжелый день недели 8 августа? Как начальство может помочь? Где искать помощь?

Не пропустите важные советы на 8 августа от ведического астролога Анны Дудчик . Зная астрологический прогноз, вы сможете выстроить свой день максимально благоприятно для себя.

День не подходит для важных дел, начинаний и крупных покупок. Сегодня хорошо заниматься вопросами здоровья, обучением, религиозных обрядами. Может принести пользу общение с чиновниками и госструктурами.

«Сегодня особенно важно не позволять себе неуважительно относиться или отзываться о вышестоящих, начальниках, учителях, правительстве, государстве, потому что это отрицательно скажется на нашем финансовом положении», — посоветовала ведический астролог читателям Teleprogramma.pro.