Для кого 8 августа станет днем беды и горести: рассказываем по пунктам, можно спастись

Согласно ведической астрологии, 8 августа ознаменован лунными сутками «пустые руки». Это не слишком хороший знак для тех, кто решил начать какой-то серьезный проект. Отложите эту затею до более благоприятных времен.
Ведический астролог
В связи с этими особенностями ведический астролог настоятельно не рекомендует начинать важные дела, особенно связанные с получением. Не берите в долг, в том числе кредиты, не пользуйтесь чужой техникой, не арендуйте дорогую недвижимость, не берите на себя обязательства и прочее.
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