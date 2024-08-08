Для кого 8 августа станет днем беды и горести: рассказываем по пунктам, можно спастись

Согласно ведической астрологии, 8 августа ознаменован лунными сутками «пустые руки». Это не слишком хороший знак для тех, кто решил начать какой-то серьезный проект. Отложите эту затею до более благоприятных времен.

Ведический астролог Татьяна Забелло поведала сайту, что сутки «пустые руки» еще к тому же «утяжеляются» самим днем — четвергом. Поэтому люди могут получить особенно неблагоприятные результаты от своей деятельности.

В связи с этими особенностями ведический астролог настоятельно не рекомендует начинать важные дела, особенно связанные с получением. Не берите в долг, в том числе кредиты, не пользуйтесь чужой техникой, не арендуйте дорогую недвижимость, не берите на себя обязательства и прочее.