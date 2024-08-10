Чем страшна суббота, 10 августа: поломки, беды, слезы — как спастись

В эту субботу, 10 августа, многие из нас будут чувствовать упадок сил, сомнения и неприятные ощущения в душе. Также не исключены различные беды в виде физических неприятностей.

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик , 10 августа — неблагоприятный день для многих дел и поступков.

«Сегодня возможны мелкие поломки и неприятности. Лучше провести время уединенно, отдохнуть, восстановить силы. Также день подходит для рутинных дел, заботы о других, благотворительности и посещения храмов», — подсказала астролог.

Она заметила, что в ведической астрологии суббота — это день, когда необходимо оказать посильную помощь нуждающимся. И все вернется к нам многократно. Также меньше неприятностей будет происходить в нашей жизни.