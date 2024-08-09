«Встать, суд идет!»: эти знаки зодиака продвинутся в правовых делах с 9 августа

Галина Янко назвала 9 августа благоприятным днем для решения спорных вопросов.

Овны

Пятница обещает быть продуктивной в вопросах, связанных с правовыми делами. Ваши усилия по сбору доказательств и тщательной подготовке будут оценены по достоинству. Внимательно следите за ходом событий и будьте готовы воспользоваться любой возможностью для продвижения вашего дела.

Весы

Сегодня ваши усилия в юридических делах наконец начнут приносить результаты. Ваше внимание к деталям и способность аргументировать свою позицию помогут добиться справедливости. Поддерживайте связь с вашим адвокатом и будьте готовы к важным решениям.

Скорпионы

В этот день вам повезет с прогрессом в судебных процессах или юридических вопросах. Ваша настойчивость и умение находить важные факты сыграют решающую роль. Ожидайте позитивных новостей и готовьтесь к следующим шагам в вашем деле.