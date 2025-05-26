Не пытаться переломить ситуацию: прогноз астролога Володиной на 26 мая

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале рассказала, каким сложится первый день этой недели.

С утра и до 20 часов вечера 26 мая Луна, по словам астролога, будет в свободном уходе.

А это значит, что нужно принять все, как есть, поискать смыслы в происходящем и не пытаться переломить ситуацию.

С 20 и 21 часа будет недолгий период гармоничного взаимодействия Луны с Сатурном.

"Используем для чего-то важного, для выполнения взятых на себя обязательств. Например, если обещали что-то купить ребенку — не забываем", — уточнила Василиса Володина.

С 9 до 11 вечера мы все почувствуем благотворное влияние Меркурия. В этот период можно много общаться, как онлайн, так и оффлайн.

После 11 вечера возникнет напряженность. Так что, самым лучшим решением будет лечь спать. Точно, ничего не потеряете!