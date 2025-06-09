Напряженный день: что на 9 июня напророчила астролог Володина

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале сделала предупреждение о 9 июня.

По ее словам, этот понедельник стартует очень активно и будет напряженным. Если надо кого-то вдохновить или дать задания, не медлите!

"Поссориться с домашними, соседом в лифте или на парковке тоже легко — но тут уже что поделать", — отметила Василиса Володина.

Если с утра позволили себе какие-то выплески эмоций, то чуть позже придется это разгребать. Расчитывайте в этот понедельник только на себя и свои силы.

Зато вечером, после 18 часов, можно строить грандиозные планы покорения мира. Можно также подумать, как действовать, если хотим получить повышение на работе.

После восьми вечера Луна будет в оппозиции к Солнцу. В эти часы уже не будет ни сил, ни желания ни с чем разбираться.