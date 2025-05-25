Напряженный аспект между Луной и Марсом: Володина про 25 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на воскресенье, 25 мая. Она дала понять, что этот день будет конфликтным и противоречивым.

“Сегодня не повздорить с кем-то – уже большая удача. Весь день на небе напряженный аспект между Луной и Марсом, он делает примерно все острее и динамичнее. Даже те вопросы, что не надо бы”, - заверила Василиса Володина.

Астролог дала понять, этот день идеально подойдет для того, чтобы открыто высказать все, что давно накопилось и срывалось с языка. Иными словами, прояснить отношения и снять напряжение.

Тем, у кого эмоции будут зашкаливать, Василиса Володина посоветовала отправиться на утреннюю пробежку, сходить в спортзал или в бассейн. Любая физическая активность будет благоприятно сказываться на настроении в этот день.