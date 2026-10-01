Львам прорыв, а Весам любовь: Тамара Глоба дала гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь – 2026

По ее словам, этот месяц пройдет под знаком Весов, который связан с равновесием и поиском баланса. Глоба отмечает, что октябрь — время, когда природа, погода и отношения людей приходят к разумному равновесию, а также период выбора союзов и партнеров в делах и личной жизни.

Кому повезет больше всех

Самыми удачливыми знаками месяца Глоба называет Львов, Дев, Весов и Стрельцов.

Львам октябрь принесет прорыв. Открываются новые возможности, а прежние достижения помогут добиться успеха. Во второй половине месяца придет значительная прибыль, в том числе благодаря партнерам издалека.

Девам месяц даст шанс получить нужные средства и отправиться в интересные поездки. Однако дел будет много, и за прибыль придется потрудиться. Хорошее время для реализации личных планов.

Весам октябрь сулит важные перемены. В жизнь войдут люди, готовые поддержать в делах и начинаниях. Если цели чисты, успех будет сопровождать во многих направлениях. К концу месяца — удачное время для любви.

Стрельцам поездки принесут успех, а старые знакомые вернутся с новыми перспективами. Но во второй декаде нужно быть осторожнее с деньгами и не вкладываться в крупные покупки.

Кому стоит быть внимательнее

Овнам октябрь принесет значительные перемены и переоценку важных вопросов. Важно не строить иллюзий и не идти на негативные цели.

Тельцам стоит сосредоточиться на делах и помогать близким. Конец второй декады — сложное время для путешествий. Зато удачный период для решения жилищных вопросов и заботы о здоровье.

Близнецам месяц даст признание прежних заслуг и хорошие возможности для выступлений и командировок. Друзья и родня поддержат в финансовых вопросах.

Ракам октябрь — время новых знакомств и творчества. Отличный период для вопросов, связанных с детьми, и для улучшения жилищных условий.

Скорпионам предстоит критический этап в отношениях с руководством. Важно следить за словами — они могут принести как успех, так и неприятности. Близкие окажут поддержку.

Козерогам первая половина месяца удачна для дальних поездок. Друзья будут рядом весь месяц. Но возможны перемены в руководстве и проблемы с имуществом.

Водолеям конец месяца может принести любовь в путешествии. Октябрь — время переоценки личной жизни и построения будущего. Прежние отношения уходят в прошлое.

Рыбам перемены войдут в жизнь через дальние дороги и новые встречи. Первая половина месяца удачна для семейных планов, а работа принесет значительный успех и прибыль.