Контрастный день: о чем 1 июня предупредила известный астролог Володина

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале рассказала, каким будет 1 июня.

Это воскресный день она назвала контрастным. И вот почему.

В первой половине дня расслабиться не получится. До двух часов дня по московскому времени Луна находится в конфликте с Марсом, и хорошо бы заняться тем, что требует энергозатрат.

"Устроить генеральную уборку, организовать субботник в саду или на даче, возобновить ремонт, который вяло сошел на нет", — рекомендует Василиса Володина.

А вот во второй половине дня начнется приятный и созидательный период. Можно переключиться на что-то очень приятное. Например, отправиться в салон красоты, заняться творчеством, купить что-то красивое для домашнего интерьера.

А после 22 часов можно и шикануть. Сходить в ресторан, клуб или запланировать крутое путешествие.