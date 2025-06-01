Контрастный день: о чем 1 июня предупредила известный астролог Володина

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем
Это воскресный день она назвала контрастным. И вот почему.
В первой половине дня расслабиться не получится. До двух часов дня по московскому времени Луна находится в конфликте с Марсом, и хорошо бы заняться тем, что требует энергозатрат.
"Устроить генеральную уборку, организовать субботник в саду или на даче, возобновить ремонт, который вяло сошел на нет", — рекомендует Василиса Володина.
А вот во второй половине дня начнется приятный и созидательный период. Можно переключиться на что-то очень приятное. Например, отправиться в салон красоты, заняться творчеством, купить что-то красивое для домашнего интерьера.
А после 22 часов можно и шикануть. Сходить в ресторан, клуб или запланировать крутое путешествие.
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