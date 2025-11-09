Кажетта из "Битвы экстрасенсов" назвала три знака, которых ждет денежный успех в 2026 году

Планеты Юпитер и Сатурн благоприятно влияют друг на друга, создавая условия для увеличения доходов. В новом году наступит подходящее время пожинать плоды своего труда и воспользоваться шансами заработать больше денег.

Финансовое благополучие ждет тех, кто активно действует. Доход может прийти через карьеру, инвестиции или неожиданную удачу.

Тельцы

В 2026 году Тельцам повезет в финансах благодаря положительному влиянию планеты Юпитер. Их доходы вырастут благодаря карьерному росту, выгодным проектам и дополнительным источникам дохода вроде превращения увлечений в заработок.

Хорошее время инвестировать деньги, особенно в недвижимость или собственный бизнес. Май, август и ноябрь — месяцы, когда любая сделка будет успешной. Важно разумно распоряжаться финансами: экономить и вкладывать в будущее, чтобы сохранить накопленное богатство.

Львы

В 2026 году Львам предстоит стать настоящими звездами сцены успеха: ожидается большое признание и финансовые премии. Благодаря поддержке Юпитера Львам удастся достичь профессионального роста, начать успешные проекты и получать большие гонорары.

Особенно много шансов заработать в творческих сферах: дизайн, развлечения, реклама. Наиболее выгодный период для активных действий — лето, июнь-сентябрь. Но помните: деньги любят бережливость и мудрость. Лучше всего вложить дополнительные доходы в саморазвитие или расширение собственного дела — такое решение вернется вам многократной прибылью, пишет Starhit.

Козероги

В 2026 году Козероги достигнут пика благосостояния. Планета Сатурн обеспечит стабильность, а Юпитер откроет доступ к новым финансовым ресурсам. Прибыль придет через партнерские отношения, выгодные инвестиции или неожиданно, например, наследство.

Этот год также подарит многим Козерогам шанс избавиться от долгов и начать ставить перед собой амбициозные финансовые цели. Весной, летом и зимой наступают лучшие моменты для покупки недвижимости и заключения важных сделок.

Единственный риск — чрезмерная осторожность и стремление все контролировать самостоятельно. Поэтому Козерогу полезно научиться доверяться партнерам и частично передавать ответственность другим людям. Такой подход позволит эффективно использовать имеющиеся возможности и создать прочный финансовый фундамент.

