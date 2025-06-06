Как пережить 6 июня: астролог Василиса Володина сделала прогноз

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале рассказала, какими событиями стоит наполнить шестой день лета.

Луна до 17 часов по московскому времени будет пользоваться поддержкой Марса. А это значит, что нужно быть готовыми к подвигами и свершениям. Стоит попробовать решиться на то, чего мы раньше опасались.

С пяти и до восьми вечера эстафету у Марса перехватит Меркурий.

"Вечером можно и блестяще провести деловую встречу и весело — дружескую. Настроение — слушать и быть услышанным. Даже со сложными собеседниками находится общий язык", — отметила Василиса Володина.

Вечером же вы почувствуете настрой на философский лад. А все потому, что Луну будет поддерживать Юпитер. Подсказки можно будет найти во всем — книгах, фильмах, разговорах с близкими.