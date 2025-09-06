Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября для всех знаков зодиака

А принесут они нам ностальгию по былым временам и людям, с которыми мы когда-то общались, но теперь перестали. Если вас мучает давний конфликт, постарайтесь помириться, но пускать людей обратно в свою жизнь не стоит, по крайней мере, сейчас это точно не принесет ничего хорошего. Повспоминайте немного – и хватит.

Какие еще события ждут каждый из знаков зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Дева

Девы, если дела не идут – не форсируйте события, дайте ситуации развиваться естественным путем. Вы как раз успеете сориентироваться в новых условиях.

Любовь

Удачное время для Дев в поиске – чтобы познакомиться с интересным человеком, вам нужно больше бывать в обществе.

Финансы

Финансовое положение шаткое и нестабильное. Не берите в долг и откажитесь от кредитов – полагайтесь только на те деньги, что у вас есть.

Здоровье

Тут звезды ничего нового не предлагают – правильное питание, прогулки, физические нагрузки и здоровый сон. Вот и весь секрет.

Овен

На прошлой неделе Овны разбирались со старыми делами, на этой нужно будет навести порядок в делах текущих. Пересмотрите свои финансовые стратегии и подход к рабочим задачам. Возможно, вы увидите все под новым углом и сможете увеличить свою эффективность.

Телец

Тельцы вынырнут из пучины самокопания и обнаружат, что находятся в логове манипуляторов. Не дайте им себя подловить, опирайтесь на трезвый расчет и холодную логику, а не на эмоции. Вам не до интриг – вас ждет качественный скачок в работе или бизнесе, направьте все внимание туда.

Близнецы

Близнецы на прошлой неделе совершили прорыв, и это может негативно отразиться на ваших отношениях с коллегами теперь. Не то чтобы вас ненавидят, просто обычная человеческая зависть никуда не делась. Не принимайте близко к сердцу, скоро все наладится и отношения снова станут хорошими.

Рак

Раки слишком долго были сконцентрированы на себе – пришла пора обратить внимание на друзей и близких. Задушевные разговоры, разрешение конфликтов, поиск решений и компромиссов, – все это будет проходить под вашим чутким руководством. Ведь кто, если не вы, создаст атмосферу уюта и комфорта?

Лев

Напряжение прошлой недели скажется на Львах. Вы слишком устали, вам требуется передышка. Причем отдых – это необязательно лежание перед телевизором, вам больше подойдет физкультура во всех ее проявлениях. Найдите хобби, которое позволит вам перезагружаться и восстанавливать энергию.

Весы

У Весов неделя активного общения. Встречайтесь с людьми, посещайте мероприятия, заводите новые знакомства и полезные связи. Главное, не открывайтесь новым людям сразу, не все они белые и пушистые, у кого-то и камень за пазухой. И не забывайте закладывать время на форс-мажор и выходите на встречи заранее – велик шанс опоздать.

Скорпион

Скорпионы в ударе – все, за что вы беретесь, будет у вас получаться. Особенно если вы подключите к делу коллег и/или единомышленников. Есть, конечно, важный нюанс: обо всем договаривайтесь на берегу, чтобы при выполнении задач и распределении наград не было разночтений.

Стрелец

Семейных Стрельцов ждет укрепление отношений, и вам тоже нужно будет приложить к этому руку. А свободные представители знака могут окунуться в головокружительный роман. Даже если он окажется коротким, он вдохновит вас и оставит приятные воспоминания.

Козерог

Козероги ощутят на себе давление окружающих, которому будет очень сложно сопротивляться. Помните, что вы отдельная личность, а не часть толпы, и у вас может быть свое собственное мнение. А если оно кого-то не устраивает, это не ваши проблемы – вы не золотой червонец, чтобы всем нравиться.

Водолей

Водолеи могут встретить свою прошлую любовь, и это способно перевернуть их сознание. Только не спешите с решениями, вам следует все взвесить и понять, что вам дороже: стабильные текущие отношения или погоня за призраками прошлого. Поступайте так, чтобы после ни о чем не жалеть.

Рыбы

Рыбам противопоказано общение с людьми из прошлого. Сейчас это только внесет смуту в вашу душу – и ничего больше. Впрочем, знакомства через интернет тоже стоит исключить, они будут сомнительные. Эта неделя – время для тщательного планирования, а к активным действиям приступать пока рано.