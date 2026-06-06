Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для всех знаков Зодиака

Почувствуется, что лето вступило в свои права, и нам на этой неделе захочется красоты, отдыха, развлечений и путешествий. Романтически настроенные знаки Зодиака будут флиртовать и знакомиться, все остальные же предпочтут наводить красоту, приобретать красивые вещи, обустраивать дом и приводить себя в порядок.

Teleprogramma.org подскажет, кому из знаков Зодиака можно расслабиться и поддаться летнему настроению, а кому следует собраться и сосредоточиться на чем-то важном.

Близнецы

Близнецам стоит вспомнить, что они не одни-одинешеньки на этом свете. Если вам нужны помощь или поддержка — попросите их у близких. Вам обязательно подставят плечо.

Любовь

Эта неделя — проверка чувств. Вы поймете, будет ли с вами человек в трудную минуту. Совет: не обещайте того, что не сможете выполнить.

Финансы

Проверяйте все финансовые и юридические документы, сейчас это жизненно необходимо. И если есть возможность отложить принятие серьезных решений — лучше отложить.

Здоровье

Вы слишком много делаете и слишком мало спите. Это надо срочно исправлять, иначе организм вам спасибо не скажет.

Овен

Овны ощутят прилив сил и уверенности в себе. Это наконец-то подвигнет вас заняться делом или проектом, за которые вы прежде не решались взяться. С таким настроем успешно пройдут переговоры, общение с руководством по поводу повышения, а также расширение круга деятельности.

Телец

Тельцы окажутся в центре внимания коллег и руководства. Хорошее это будет внимание или не очень — напрямую зависит от вас. Будете смотреть на окружающих свысока, резко высказываться или давать пустые обещания — ваша репутация пострадает. Будете честно трудиться, сохраняя дружелюбие, — ваш авторитет только возрастет и укрепится.

Рак

Ракам рекомендуется не влезать в споры и не высказывать свое перпендикулярное мнение, особенно если вас об этом не просят. Сами не заметите, как окажетесь в эпицентре скандала. У вас и без чужих проблем забот хватает — вам пора бы разобраться со своими вещами, выбросить ненужное, что-то отдать знакомым, провести дома генеральную уборку.

Лев

Львы на работе короли. У вас все получается, вы успешны и все прислушиваются к вашему мнению. Вы великолепны! Но важно не тащить рабочее состояние домой. Даже если на работе вы большой начальник, дома вы просто любящий человек, не командуйте, не будьте отстраненными, — так вы можете обидеть близких.

Дева

Девам предстоит интересное и перспективное знакомство. И лучшее, что вы можете сделать — это перестать слушать советы «доброжелателей», которые захотят вам все испортить. Подумайте, чей нос вы встречаете в своих делах чаще всего, и не дайте этому человеку повлиять на вас и вашу жизнь. Вы и без него прекрасно разберетесь.

Весы

Весам всю неделю нужно придерживаться принципа «сначала думаем — потом делаем». На эмоциях можно таких дел натворить, что потом замучаетесь все это разгребать и исправлять. Сохраняйте спокойствие и не лезьте на рожон, особенно с коллегами. Вам эти конфликты не нужны.

Скорпион

Скорпионам покажется, что все вокруг сговорились и только и делают, что портят вам кровь и пудрят мозги. Выдыхайте и не пытайтесь все контролировать, все равно не получится. Никто не хочет трепать вам нервы нарочно, поэтому поделите зоны ответственности и делегируйте все, что можно делегировать. Вам станет легче.

Стрелец

Стрельцы могут получить весьма заманчивое предложение, связанное с работой. Не спешите соглашаться, сначала изучите вопрос, проанализируйте все, подумайте. Очень уж велика вероятность нарваться на мошенников, поэтому предложение можно принимать только в том случае, если там все кристально чисто и ясно.

Козерог

Козероги эту неделю могут наконец-то посвятить себе и своей внешности. Обновите гардероб, освежите прическу, поэкспериментируйте с имиджем, поухаживайте за собой. Все это даст отличные результаты, поднимет вам настроение и самооценку. А это привлечет к вам восхищенные взгляды представителей противоположного пола.

Водолей

Водолеи — люди творческие, а потому это ваша неделя. Вас подхватит волна вдохновения, и на этой волне вы сможете сотворить что-то особенное, придумать проект, найти нетривиальное решение. Делитесь идеями с друзьями — в обсуждении может родиться нечто новое и замечательное.

Рыбы

Рыбам на этой неделе для успеха нужно очень немного — не критиковать чужое мнение. Примите тот факт, что у людей это самое мнение есть, и даже если оно с вашей точки зрения неправильное — это не ваша проблема, а этих людей. При соблюдении этого условия вы почувствуете поддержку коллег и руководства и сможете продвинуть свои идеи.