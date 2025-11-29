Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря для всех знаков зодиака

На первое место выйдут работа и рабочие вопросы. Причем речь идет о долгосрочных и надежных проектах, все попытки быстро заработать на какой-нибудь «"алтурке" принесут больше заморочек, чем пользы.

Кроме того, надо налаживать связи. Да, на этой неделе люди могут плохо понимать друг друга, но тем больше нам всем нужно стараться находить друг к другу подход.

Teleprogramma.org расскажет, у всех ли знаков Зодиака будет такая непростая неделя или кому-то повезет больше. Подготовила Евгения Ан .

Стрелец

Если у вас есть мечты или планы — не молчите, делитесь ими с близкими и единомышленниками. С их поддержкой вы придете к цели гораздо быстрее.

Любовь

Не смотрите по сторонам, уделите вашему любимому человеку максимум внимания и заботы. Крепкие и стабильные отношения гораздо лучше, чем одноразовые приключения.

Финансы

Расходы будут немаленькие. Ожидаются поездки, а что-то в вашем доме потребует ремонта. Так что сразу заложите в бюджете резервную сумму на приличные траты.

Здоровье

Вредную еду, пусть даже и такую вкусную, долой из рациона! Давно пора. И алкоголю в нем тоже не место — заводите полезные привычки вместо вредных.

Овен

Овнам нужно внимательнее относиться к своему окружению. Эта неделя как нельзя лучше подходит для встреч с друзьями, для укрепления отношений с близкими людьми. Проводите с ними больше времени к обоюдному удовольствию. А всех случайных знакомых и пустые разговоры оставьте в прошлом, вам они не нужны.

Телец

У Тельцов это будет неделя стабильности и уверенности в себе. На этой волне вы сможете добиться очень многого, особенно во всем, что касается работы. Будьте трудолюбивы, спокойны и методичны — результаты превзойдут все ваши ожидания. Это поднимет ваш авторитет и обеспечит вам будущее.

Близнецы

На этой неделе Близнецам нужно прокачивать уверенность в своих силах. Когда вы сами верите в успех — успех обязательно приходит. Вместе с тем не забывайте об осторожности — не все предложения, которые вам поступают, действительно стоит принимать. Участие в сомнительных предприятиях ничего путного не принесет.

Рак

Раки почувствуют, что устали. Слишком много было на прошлой неделе общения и разных действий. Не игнорируйте свое состояние. Никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Больше отдыхайте, обязательно найдите время для прогулки на свежем воздухе. Читайте, медитируйте, слушайте голос своей интуиции — она ерунды не скажет.

Лев

Львам стоит сфокусироваться на своей семье и семейных делах. Наведите в доме порядок, уют и красоту, соберите всех на небольшой семейный праздник, приготовьте что-нибудь вкусненькое. Это принесет в ваш дом тепло и радость, а вы сможете отдохнуть душой и зарядиться этой доброй и светлой энергией.

Дева

У Дев работы будет больше, чем это вообще можно себе представить. Но вас даже это не заставит паниковать. Вы ребята многозадачные, и справитесь с чем угодно. Главное, расставить приоритеты, распределить силы, все аккуратно распланировать и следовать плану.

Весы

Весов ждет хорошая неделя для завершения всевозможных дел. Отложенные дела, незавершенные проекты, незаконченные задачи — со всем этим получится сейчас разобраться без драматического перенапряжения. Затем проанализируйте, что получилось, сделайте выводы и проведите работу над ошибками.

Скорпион

Скорпионам будет полезно обратить внимание на заботы окружающих, и в первую очередь это касается коллег и партнеров. Помогите там, где требуется помощь, подскажите, поправьте, сделайте. Так вы привлечете людей на свою сторону и будете на хорошем счету. И в будущем это сыграет не последнюю роль в вашем карьерном росте.

Козерог

Козерогам потребуется раскрыть весь свой потенциал души компании. Возможно, для вас это непривычно, но что поделать, на этой неделе вам прямо-таки положено много общаться, укреплять отношения, заводить полезные связи, налаживать дружеские контакты с коллегами — ведь дружный коллектив быстрее приходит к цели, вы же это понимаете.

Водолей

В студенчестве всегда говорили: «Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя». Сейчас происходит ровно то же самое, только на работе. Сейчас вы работаете на свою репутацию. Чем лучше вы себя проявите, тем более ответственные задачи вам будут ставить, и тем больше вы будете продвигаться вверх.

Рыбы

Рыбам захочется посвятить всех себя своей семье. Заботьтесь о близких, слушайте их, помогайте, поддерживайте. Ищите в них лучшее и помогайте им самим найти в себе это лучшее. Только не позволяйте все домашние хлопоты переложить на ваши плечи — это должна быть совместная работа.