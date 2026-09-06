Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября для всех знаков Зодиака

Напряжение немного спадет. Эта неделя — отличный период для приведения в порядок ежедневных рутинных дел. А еще договариваться станет намного проще, поэтому любые переговоры и встречи пройдут удачнее, чем на прошлой неделе.

Teleprogramma.org подскажет, что еще ждет каждый из знаков Зодиака.

Дева

Девы, неделя подходит для всего нового: обучения, экспериментов, обновления имиджа. Также это удачное время для духовного роста.

Любовь

Дев могут начать раздражать домашние дела – слишком уж много их накопилось. Постарайтесь не срываться на партнере, он ни в чем не виноват.

Финансы

Чем больше вы поработаете, тем больше денег окажется в вашем кармане. Однако не переусердствуйте, соразмеряйте силы — всех денег не заработать, а здоровье у вас одно.

Здоровье

Избегайте переутомления. А ещё начинается сезон, когда кажется, что еще тепло, а ветер на самом деле уже холодный. Будьте к этому готовы и одевайтесь по погоде.

Овен

Овнам полезно замедлиться. Спешка нужна только при ловле сами знаете кого, во всех же остальных делах сейчас требуются внимательность и последовательность. Проверяйте все документы и договоры — ошибка может слишком дорого обойтись. И не сорите деньгами — все ваши покупки должны без напряжения вписываться в бюджет.

Телец

У Тельцов наступает семейная неделя. Посвятите больше времени домашним делам и заботе о близких людях. Интересуйтесь их делами, возможно, кому-то требуется ваша помощь, но они никак не могут вас об этом попросить. Кроме того, неделя подходит для налаживания отношений с родственниками.

Близнецы

Буря, бушевавшая в жизни Близнецов на прошлой неделе, немного поутихнет. И нет ничего лучше, чем заняться обустройством своей «тихой гавани». Организуйте семейные посиделки, пообщайтесь с близкими, отдохните в приятной компании. Важно делать это не шумно и масштабно, а в атмосфере покоя и уюта.

Рак

Раки могут почувствовать, что перегреваются от общения с людьми быстрее обычного. Это способно спровоцировать конфликт на ровном месте, особенно на работе. Не стремитесь во что бы то ни стало доказать, что правы именно вы, и не припоминайте коллегам все их прошлые прегрешения. На этой неделе худой мир точно лучше доброй ссоры.

Лев

Если Львы хотят повышения, не нужно мечтать в уголке и надеяться, что вас заметят. Заявите о себе, покажите свой профессионализм, берите сложные задачи, которые по плечу только вам, проявляйте инициативу. У вас есть все шансы продемонстрировать свои лучшие стороны, а это обязательно поможет вам продвинуться на работе.

Весы

Весы с удивлением обнаружат, что в их жизнь пытается вернуться человек, с которым они не общались примерно лет сто. Не нужно сразу принимать его в распростертые объятия или наоборот, немедленно гнать в шею. Присмотритесь, подумайте, что ему нужно на самом деле и чем вы можете быть полезны друг другу в сегодняшней ситуации.

Скорпион

Скорпионы могут наделать ошибок в личной жизни. Чтобы этого не случилось, послушайте, что советуют вам звезды: не принимайте никаких решений сгоряча, в минуту слабости или усталости. Это относится и к расставаниям, и к возобновлению прошлых отношений, и к началу новых.

Стрелец

Стрельцам стоит присмотреться к людям, с которыми будут знакомиться на этой неделе. На первый взгляд это ничего незначащие знакомства, однако в будущем они могут повлиять на вашу карьеру. Еще одна рекомендация — при подписании любых документов дайте себе время на самую тщательную их проверку.

Козерог

Козероги найдут поддержку и опору в своих коллегах. Не нужно этого пугаться. Единомышленники — это хорошо. Взаимопомощь — вообще отлично. А вот в вопросах трат следует быть строже с собой: импульсивные покупки и сомнительные вложения вам не друзья. Если деньги жгут руки, лучше погасите кредит или другие долги.

Водолей

Водолеям неплохо бы вспомнить, что их вторые половины — не телепаты. Если для вас что-то важно — обязательно говорите об этом вслух и прямо, без туманных намеков. И обязательно прислушивайтесь к словам и желаниям вашего партнера. При таком подходе вы избежите огромного количества ненужных ссор.

Рыбы

Рыбы вдруг ощутят вдохновение, зовущее их бросить профессию и радикально изменить жизнь. Очень заманчивая идея, но не идите у нее на поводу, сейчас не время и не место. Зато вы можете освоить новые инструменты или другие подходы к работе. Это освежит ваши «отношения» с работой и придаст вам энтузиазма и энергии.