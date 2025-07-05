Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля для всех знаков зодиака

Время мечтаний и планов прошло, пора действовать. Решительным и смелым будет все подвластно. Главное, не переборщить с целеустремленностью – за хождение по головам Вселенная не похвалит, кара наступит незамедлительно. Зато проявлять фантазию и изобретательность можно и нужно в полной мере. Раскрываем творческий потенциал!

Что еще предстоит на этой неделе каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Рак

Ракам следует выползти из своей уютной раковины. Посещение массовых мероприятий позволит вам завязать полезные знакомства, которые вам ой как пригодятся.

Любовь

Кстати, любовное знакомство на этих мероприятиях тоже можно завести. А тем, кто в серьезных отношениях, можно подумать о переходе на следующий уровень.

Финансы

Вы энергичны и настроены зарабатывать. Подумайте, а нельзя ли монетизировать ваше хобби? Сейчас для этого самый подходящий момент.

Здоровье

А самые лучшие инвестиции – в собственное здоровье. Организм у вас один, не забывайте о нем заботиться.

Овен

Овны на этой неделе очень многое поймут про себя, про окружающих и про жизнь в целом. Что-то может вас расстроить, а что-то – обрадовать и вдохновить. Эти открывшиеся знания спровоцируют переоценку ценностей. Не бойтесь оставить в прошлом то, что не приносит вам ни пользы, ни радости.

Телец

Тельцам всю неделю желательно сдерживаться и оставлять свое мнение при себе. Конфликты не приведут ни к чему конструктивному, только к пустой нервотрепке, так что в них нет никакого смысла. Если же вам потребуется отстаивать свою точку зрения, будьте спокойны, дипломатичны и берите логикой и аргументами, а не эмоциями.

Близнецы

Близнецы в полной мере проявят свои творческие способности. Вас может захватить свежая идея или новое направление, про которое вы раньше даже не слышали. Позвольте себе погрузиться в изучение интересного и неизведанного –это рано или поздно приведет вас к успеху.

Лев

Львам настоятельно рекомендуется не лезть на рожон. Конфликты и скандалы не заставят себя ждать, а время для этого неподходящее. Чем меньше вы общаетесь с людьми и больше действуете в одиночку, тем спокойнее вам будет. И, соответственно, тем больше будут ваши достижения.

Дева

Девы убедятся в том, что все тайное становится явным. Не все открытия приведут вас в восторг, но зато вы многое осознаете. Держите себя в руках и не поддавайтесь эмоциям – если ваши близкие неидеальны, это не значит, что все пропало. На самом деле все не так уж плохо. Так что не форсируйте события, позвольте жизни все расставить по своим местам.

Весы

Весам захочется стабильности. И это вполне достижимо, если вы будете собраны, спокойны и последовательны. Рассчитайтесь с долгами, приведите в порядок документы, сделайте генеральную уборку, избавьтесь от ненужного, займитесь обустройством дома. Эти хлопоты принесут в разы больше пользы, чем вы можете предположить.

Скорпион

Скорпионам стоит чаще бывать в коллективе. Это поможет вам наладить старые связи и завести новые. Если хотите успеха – без этого никуда. Важное замечание: принимайте все происходящее как есть. Додумывать за других или видеть дурные или счастливые знаки в нейтральных событиях – занятие неблагодарное. А вы для этого слишком умны.

Стрелец

Стрельцы великолепны. Вы настолько лучезарны и привлекательны, что неизбежно вызовете зависть. Поэтому не рассказывайте никому своих секретов и планов, завистники только того и ждут, чтобы подложить вам свинью. Поэтому не давайте им поводов – молчите, улыбайтесь, сохраняйте спокойствие и живите свою лучшую жизнь.

Козерог

Козероги могут вляпаться в историю, в которой сложно заподозрить рациональных и хладнокровных Козерогов. Речь идет о любовном треугольнике или тайном романе. Хорошенько подумайте, стоят ли эти, мягко говоря, неудобные отношения затраченных усилий.

Водолей

Водолеев могут посетить гениальные идеи относительно работы и финансов. Нестандартные решения – ваш конек, и благодаря этому вы можете улучшить свое благосостояние. Только не тратьте все сразу – пока у вас режим экономии, для крупных трат время неудачное. Сейчас – время накопления.

Рыбы

Рыб могут настигнуть призраки прошлого – например, в вашу жизнь ворвется бывший возлюбленный или возлюбленная. Эмоции будут зашкаливать, поэтому незазорно взять тайм-аут на обдумывание ситуации. Возможно, возрождать эту любовь – не лучшая идея, но вы можете сохранить хорошие отношения.