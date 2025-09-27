Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября для всех знаков зодиака

На этой неделе дел будет больше, чем времени, поэтому придется крутиться как белка в колесе. Чтобы избежать перенапряжения, все, что можно отложить — откладываем, везде закладываем дополнительное время на форс-мажор. И всеми силами стараемся не вляпаться в конфликт, поскольку сама проблема может яйца выеденного не стоить, а последствия придётся расхлёбывать ещё очень долго.

Какие еще особенности этой недели поджидают каждый из знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Весы

Даже если ничего не хочется делать — все равно надо брать себя в руки и работать. Тогда вас заметят нужные люди и помогут в продвижении по службе.

Любовь

Будьте с теми, с кем вам приятно проводить время — это лучшая забота о себе, которая вам по силам. Оставляйте прошлое в прошлом, чтобы оно не мешало вам двигаться вперед.

Финансы

Подумайте о том, как можно монетизировать ваше хобби. Сейчас вы можете увидеть возможности для заработка там, где раньше и не предполагали.

Здоровье

Осень — время простуд. Не забывайте про пользу витаминизации и про одежду, соответствующую погоде.

Овен

У Овнов наступает важный период — вы можете шагнуть на пару ступенек вверх по карьерной лестнице или добиться прибавки к зарплате. Именно сейчас вы будете особенно убедительны в разговорах с руководством на эту тему. Не стесняйтесь и не молчите, приводите аргументы, покажите себя во всей красе — это ваш шанс.

Телец

Тельцам нужно внимательно следить за тем, что и кому они говорят. Вы можете быть излишне резкими в общении, особенно с близкими, и это способно испортить ваши отношения. Старайтесь быть мягче, дипломатичнее, думайте о чувствах других людей. Будьте честными и не манипулируйте.

Близнецы

Близнецам полезно проводить как можно больше времени в кругу семьи, заниматься домашними хлопотами, вести доверительные беседы и задушевные разговоры, заботиться друг о друге. Все это поможет укрепить отношения в семье и почувствовать себя любящим и любимым.

Рак

Ракам пора заняться своими деньгами и проанализировать финансовое положение. Посчитайте свои доходы и расходы, составьте бюджет. Сейчас лучше избегать лишних трат, какое-то время следует побыть в режиме экономии. Это может быть не очень просто, но вы справитесь.

Лев

Львам надо присмотреться к местам, где они проводят больше всего времени. Скорее всего окажется, что это дом и работа, хотя у кого-то это может оказаться и дача. Так вот — наступило время облагораживания этих мест, вам должно быть комфортно и уютно. Годится все — от небольшой перестановки до грандиозного ремонта. Звезды одобряют.

Дева

Девы обнаружат себя в кругу просителей — буквально каждому первому потребуется ваша помощь. По возможности помогайте, однако не забывайте о себе, не нужно тратить все свое время на разгребание чужих проблем. Особо надоедливым товарищам и отказать не грех, нет в этом ничего зазорного.

Скорпион

Делай что должно — и будь что будет. Таков девиз Скорпионов на этой неделе. Да, больших побед не ожидается, но ведь и обычные дела делать когда-то надо. Кроме того, вам нужно набраться энергии. Для этого хорошо бы куда-нибудь съездить, а если такой возможности нет, хотя бы просто проводить побольше времени в уединении.

Стрелец

Стрельцам будет полезно прислушаться в себе и своим чувствам. И к тому, что на них влияет. Очень важно не поддаваться негативным эмоциям под влиянием внешних факторов, потому что на этой волне вы можете поссориться с близкими. Будьте осознанным человеком, сохраняйте рассудительность и спокойствие.

Козерог

Козероги почувствуют себя в отношениях неуверенно, и это возымеет странный эффект. Чтобы никто не дай бог не догадался о вашей неуверенности, вы начнете давить на близких. Не нужно этого делать, добром такое поведение не кончится. Если хотите гармонии в отношениях — не забывайте о пользе дипломатии и компромисса.

Водолей

Водолеи будут вполне успешны на работе, работая в команде. Вам поможет способность находить подход к любому и общий язык с каждым. Постарайтесь приложить к этому максимум усилий, ведь очень важно собрать вокруг себя единомышленников, с которыми вы сможете справиться с любыми трудностями играючи.

Рыбы

Рыб не минует общая тенденция — вы тоже можете поссориться с родными на ровном месте, из-за неосторожно брошенного слова. Поэтому если вы чувствуете, что атмосфера накаляется, не идите на конфликт, отложите беседу до лучших времен, когда будет поспокойнее, и вы сможете решить все дела миром.