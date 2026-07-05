Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для всех знаков Зодиака

Ретроградный Меркурий не дает нам шанса сильно продвинуться вперед. Что ж, это не повод унывать. Неделя как нельзя лучше подходит для исправления прежних ошибок, налаживания отношений с теми, с кем мы когда-то поссорились, возобновления контактов с теми, с кем давно не общались.

Teleprogramma.org подскажет, всем ли знакам Зодиака подходит такая схема или кому-то лучше действовать иначе.

Рак

Раки поймут, что подустали. Не надо переступать через себя и совершать подвиги. Берегите себя, живите в комфортном ритме.

Любовь

Если вы успели поругаться с партнером — самое время для восстановления отношений. Не напирайте, будьте тактичны и аккуратны. И тогда все закончится долгожданным миром.

Финансы

Неудачная неделя для крупных трат — скорее всего, покупки вас разочаруют. Зато это хорошее время для накоплений.

Здоровье

Направьте внимание на потребности своего тела. Сходите в баню, на массаж, на йогу или в бассейн. Словом, помогите своему телу отдохнуть и расслабиться.

Овен

Хорошая новость для Овнов в поиске — вы можете познакомиться с очень интересным человеком. Не форсируйте отношения, потратьте это время, чтобы лучше узнать друг друга. Овнам, которых не интересуют новые отношения, вселенная предложит финансовые возможности. Например, хорошую подработку.

Телец

Тельцы не славятся железным терпением, а сейчас, когда Меркурий тормозит все процессы, вы можете и на стенку полезть. Совет звезд такой: вы можете сколько угодно забираться на вашу стенку, главное, не пытайтесь ускорить происходящее, и неважно, деловая это сфера или личная. Позвольте всему идти своим чередом.

Близнецы

Близнецам надо прислушаться к себе и проанализировать пришедшие мысли и ощущения. Действительно ли те цели, к которым вы идете, все еще актуальны? Или, может быть, вы просто идете к ним не тем путем? А может, вы на самом деле уже давно хотите чего-то другого? Главное в этих размышлениях — оставаться честным с самим собой.

Лев

Львы продолжают гнуть свою линию, отдавая максимум времени работе. Это хорошее решение — именно сейчас вы сможете завершить множество старых дел, освобождая пространство для новых возможностей. Очень важно при этом быть максимально внимательными, особенно при работе с документами — риск ошибок невероятно велик.

Дева

Девы попытаются успеть все и сразу. Немудрено — ведь вы почувствуете, что вам все по плечу. Вы полны сил, много работаете, общаетесь, договариваетесь, заключаете сделки и заводите полезные знакомства. Постарайтесь расставлять приоритеты и двигаться к цели последовательно, иначе при такой нагрузке что-то обязательно от вас ускользнет.

Весы

Весам нужно перестать тревожиться. Сказать легко, но как это сделать? Ответ прост — больше общаться с родными и близкими людьми, не пускать в свой круг посторонних, вести с любимыми задушевные беседы. Это укрепит ваши отношения, а вы почувствуете умиротворение и покой.

Скорпион

Большую пользу Скорпионам принесут идеи, дела и проекты, которые вы когда-то отложили и успели порядком подзабыть. Стряхните с них пыль, почистите и берите в оборот — возможно, именно в них вы обнаружите финансовые перспективы или дополнительный источник доходов.

Стрелец

Стрельцам лучше не сидеть дома в одиночестве, а выбираться в свет, на дружеские встречи и тусовки. Если вы свободны, друзья могут познакомить вас с человеком, который вам понравится. А на работе вполне можно поднять вопрос о премии или повышении зарплаты — вы много трудились, и это не осталось незамеченным.

Козерог

Козерогам следует присмотреться к своему окружению. Кто-то весьма небескорыстен и постоянно использует вас в своих целях. Если вы не можете сразу определить, кто это — понаблюдайте. Этот человек обязательно в очередной раз обратится к вам с просьбой, не принимая во внимание ваши интересы. Помогать ему или нет — решать вам.

Водолей

Эту неделю Водолеям стоит посвятить поиску компромиссов. Вы слишком зациклились на себе, своих делах и проблемах, и ваши близкие чувствуют себя покинутыми. Это не значит, что ваши проблемы нужно отодвигать на второй план. Это значит, что нужно искать баланс и уделять время и тем, кто вам дорог.

Рыбы

Рыбы могут сделать интересное открытие — вы вдруг поймете, что способно сделать вас счастливее. Двигайтесь в этом направлении, слушайте свою интуицию, она не подведет. А если вы давно не решались проявить к кому-то симпатию — сейчас самое время наконец-то сделать первый шаг.