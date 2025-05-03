Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая для всех знаков зодиака

Настроение нас ожидает переменчивое, что совершенно не подходит серьезным делам, требующим вдумчивости и скрупулезности. Зато это прекрасное время для общения и новых знакомств. Многие долговременные и продуктивные отношения возьмут свое начало именно на этой неделе.

Teleprogramma.org подскажет, о чем еще следует знать каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Телец

Тельцов «возьмут на мушку» мошенники. Или вы столкнетесь с какой-то скрытой ранее стороной жизни. В любом случае – будьте осторожны.

Любовь

В вашем окружении появятся люди с самыми серьезными намерениями, которых не интересует «просто флирт». Присмотритесь, и вы поймете, кто это, и нужно ли это вам.

Финансы

Надо закатать рукава и потрудиться на славу. Да, неделя не очень хороша для дел, требующих внимательности, а потому нужно быть вдвойне бдительными и аккуратными.

Здоровье

Прислушивайтесь к своему организму и не игнорируйте плохое самочувствие – это сигнал, что нужно отдохнуть и подлечиться.

Овен

Ура! Эта неделя как нельзя лучше подходит для кипучей энергии Овнов! Будьте активными, занимайтесь спортом, отправляйтесь в путешествия, заводите новые знакомства. Отсидеться в темном углу не получится – это время для активной социальной жизни. Действуйте и получайте удовольствие!

Близнецы

Близнецов потянет на перемены, причем радикальные. Само по себе это желание не так уж губительно, но стоит придержать коней и не торопиться. Уже через неделю-две может оказаться, что вы жалеете об этих переменах. Отложите их на вторую половину месяца, когда вы точно поймете, что менять нужно, а что нет.

Рак

Сейчас у Раков на первом месте семья и семейные заботы. Комфорт и уют зависят в основном от вас, и у вас хорошо получится создать атмосферу любви и гармонии. Обсуждайте совместные планы, ходите в гости, навестите родственников. Можно запланировать путешествие.

Лев

Львам на этой неделе рекомендуется уделить больше времени детям. Они нуждаются в вашем внимании и в вашей помощи, поэтому не упустите момент – вас это сблизит и укрепит семейные связи. А вот от употребления алкоголя воздержитесь – иначе заведете знакомства, от которых можно ждать одних неприятностей.

Дева

Кого-то необходимость проводить генеральную уборку повергает в ужас, но только не Дев. Вас это скорее порадует и поможет привести мысли в порядок. Расчищайте пространство вокруг себя, наводите порядок и чистоту. А за этим занятием вы поймете, какие решения вам принять и какие поступки совершить, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Весы

Если на прошлой неделе Весы занимались налаживанием отношений с коллегами, то на этой неделе пришло время обратить внимание на свою вторую половинку. У вашего партнера непростой период, и ваша задача – не ранить его чувства, а оберегать их. Будьте осторожны, заботливы и тактичны.

Скорпион

Чем на этой неделе стоит озаботиться Скорпионам, так это общением. Это лучшее время для заведения новых полезных знакомств, общения с друзьями и близкими. Только следите за языком – очень важно ни с кем не поссориться, даже случайно, потому что пустяковый конфликт способен привести к разрыву отношений, а это не то, что вам нужно.

Стрелец

Стрельцам предстоит проанализировать свои мысли и свою деятельность за последнее время. Доведите до конца дела, которые этого требуют, проработайте слабые места, исправьте ошибки, оцените проделанную работу. Все это позволит вам сосредоточиться на больших и важных проектах уже вот-вот.

Козерог

Жизнь будет проверять Козерогов на прочность – на верность собственному моральному кодексу. Будьте терпеливы по отношению к близким, они люди и могут ошибаться. А вам судьба пошлет заманчивое знакомство с интересным человеком. Не поддавайтесь соблазнам, оставайтесь верны себе и своему партнеру. Так вы убережете себя от многих проблем.

Водолей

Водолеи так сконцентрированы на работе, что внимание любимого человека, которому хочется романтики, может вас сильно раздражать. Не спешите скандалить, лучше подумайте о том, что во многом он прав. Поговорите о совместном будущем, обсудите важные вопросы, съездите куда-нибудь вместе. Это пойдет вам на пользу.

Рыбы

Рыбы на пороге перемен, и ваше окружение неизбежно будет меняться, обновляться. Не бойтесь отпускать людей, с которыми вам уже давно не по пути, и впускать в свой круг тех, кто стремится к тем же вершинам, что и вы, и готов вас на этом пути поддерживать. Не переживайте так сильно, это благие перемены.