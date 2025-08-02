Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа для всех знаков зодиака

На этой неделе самое важное – не торопиться с выводами. Да и в целом спешить не следует – тревожность будет зашкаливать, не надо её подкармливать суетой. Так что важные решения пока откладываем, занимаемся планированием и живём мирно и спокойно.

Teleprogramma.org подскажет, что звёзды предсказывают на этой неделе каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Лев

Если вы что-то обещаете – держите слово. Так что верно оценивайте свои силы, чтобы не взвалить на себя непосильную ношу.

Любовь

На вас по-прежнему обращены все взгляды, так что наступило время блистать! Но будьте осторожны, чтобы не подмочить репутацию.

Финансы

Вам может поступить очень выгодное предложение – не упускайте его, это ваш шанс проявить себя.

Здоровье

Неплохое время, чтобы пройти обследования, которые вы долго откладывали. Ретроградный Меркурий намекает – с накопленными делами нужно разбираться сейчас.

Овен

Овны греются в лучах славы – вы успешны и популярны. А чтобы сохранить позиции, не дайте гордыне вас погубить – не хвастайтесь и трезво смотрите на вещи. Недоброжелатели не дремлют. По этой же причине старайтесь в принципе поменьше болтать – ваши секреты должны остаться вашими секретами.

Телец

Тельцам деньги начнут жечь карман. Очень захочется потратить всё и сразу. Если чувствуете, что не справляетесь с собой, поделитесь своей проблемой с близкими – они точно найдут способ вас остановить, пока этот чересчур игривый настрой не уступит место спокойствию и рациональности.

Близнецы

Близнецы полны сил, и это позволит им горы свернуть. Главное – направьте энергию в созидательное русло. Лучше всего, конечно, одним махом расправиться со всеми делами, когда-то отложенными на туманное «потом». Испытаете громадное облегчение и удовлетворение, когда эта куча дел будет выполнена.

Рак

Раки решат, что они те ещё отшельники, и пришло время спрятаться в самую отдалённую раковину. Не стоит сопротивляться этому порыву – иногда подумать и поразбираться в себе очень полезно. Только не забывайте хотя бы время от времени показываться людям – иначе они начнут о вас беспокоиться, и вам придётся уделить им больше времени, чем вам бы того хотелось.

Дева

Системно мыслящие Девы получат возможность применить на практике это своё умение. Неделя больше всего подходит для анализа и планирования. Так что разложите всё по полочкам и наметите план дальнейших действий. Ну и «хвосты» подберёте – незавершённые дела ждут, когда же у вас дойдут до них руки. Почему бы не сейчас?

Весы

Весы получат столько внимания, сколько и не рассчитывали – каждому потребуется ваш совет, или помощь, или участие в делах. Не отказывайте людям в помощи, так вы поднимете авторитет и получите ценный опыт и знания. А вот в конфликты себя втягивать не давайте – это не ваша война, у вас и без этого забот хватает.

Скорпион

У Скорпионов сложится очень благоприятная ситуация для работы и карьеры. Если вы хотите, чтобы вас повысили или увеличили вам зарплату, сейчас у вас есть все шансы обратить на себя благосклонное внимание руководства. Не стесняйтесь общаться и продвигать свои идеи.

Стрелец

У Стрельцов неделя активного взаимодействия с окружающими людьми. Вас ждут встречи, прогулки и много-много разговоров – покажите себя с лучшей стороны. Возможно, вам сделают интересное предложение. Но соглашаться на него не спешите – дайте себе время навести справки и всё обдумать.

Козерог

Ретроградный Меркурий – известный мастер подкидывать ошибок в документацию. Сейчас очень пригодится ваше умение вдумчиво изучать любые материалы – благодаря внимательности и усидчивости вы обнаружите и исправите любые ошибки. А это, несомненно, приведёт вас к успеху.

Водолей

Водолеям на этой неделе любое общение будет даваться особенно легко. Вы сможете завести полезные знакомства, узнать нужную информацию, открыть для себя что-то новое и найти единомышленников. Не отказывайтесь от приглашений на культурные мероприятия – это откроет вам новые дороги.

Рыбы

Рыбы начнут торопиться – вам покажется, что пока вы сидите на месте, жизнь проходит мимо. Не поддавайтесь этим эмоциям – у вас получится только неутомимо суетиться, а толку от этого будет немного. Так что приводите эмоции в порядок и прислушивайтесь к советам близких, они благотворно повлияют на вашу жизнь.