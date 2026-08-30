Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября для всех знаков Зодиака

Начало сентября — время для планирования. Очень важно, чтобы планы были реалистичными, ведь в этом случае даже задержки и проволочки, которые ждут нас, не собьют нас с толку. Мы будем действовать согласно плану, а это поможет добиться своих целей.

Чем еще порадует или расстроит первая неделя осени каждый из знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Дева

Девы, помните, что если гнаться за несколькими зайцами, все они от вас уйдут. Не распыляйтесь, выберите самые важные задачи и занимайтесь ими, не отвлекаясь на ерунду.

Любовь

Девы почувствуют, что погрязли в быту и заботах о семье. Не тащите все на себе, делегируйте часть обязанностей. И посвятите время себе и своей второй половине.

Финансы

Если родственники прилетают к вам и с горящими глазами агитируют куда-то вложить деньги, не спешите. Скорее всего, это какая-то афера, не рискуйте деньгами.

Здоровье

Имейте в виду, если вы устаете, вредные привычки — плохой метод расслабления. Ищите более здоровые способы отдыхать.

Овен

Овнам предстоит совершить на работе резкий переход от неспешного летнего подхода к ударному труду. Задач навалится столько, что будет некогда подышать, потребуется наводить порядок и в делах, и на рабочем месте. Еще неплохо бы обращать внимание и на настроение любимого человека. Хорошо, что вам по силам такая нагрузка.

Телец

Тельцам стоит озаботиться вопросами семейного бюджета. Вы можете почувствовать, что деньги словно утекают в никуда, и начнете судорожно экономить на всем подряд. Не паникуйте, спокойно проанализируйте расходы. Скорее всего, нужно провести беседу со своими домашними о разумных тратах. Главное, сделать это не на повышенных тонах.

Близнецы

Близнецы, запомните, если рядом с вами кто-то что-то пообещал — это его ответственность, а не ваша. Пусть человек сам этим и занимается. У вас своих дел хватает. Например, пора избавиться от вещей, которые захламляют вашу квартиру, навести порядок, может быть, даже затеять небольшой ремонт или перестановку.

Рак

На Раков может навалиться усталость. Вы поймете, что вас утомили многочисленные контакты с людьми, вам хочется покоя и уединения. Это не значит, что вы неэффективны и упускаете все на свете возможности. Это значит, что пора позаботиться о себе. Когда восстановитесь — снова вернетесь к людям.

Лев

Львам следует максимально внимательно изучать юридические и финансовые документы и не оформлять никаких сделок, если они вызывают хоть малейшее подозрение. Лучше перестраховаться, чем лишиться денег, нажитых непосильным трудом. Приятный бонус — вас ждут интересные знакомства, если вы в них заинтересованы.

Весы

Весы попадут в водоворот из встреч, мероприятий и знакомств. Это непременно пойдет вам на пользу, вы сможете договориться с нужными людьми о взаимовыгодном сотрудничестве, и получится это легко и естественно. Важный момент — не перестарайтесь и не пытайтесь всем угодить, не забывайте о достоинстве и об отдыхе.

Скорпион

Скорпионов подхватит тот же водоворот, что и Весов. Но в отличие от Весов, вас это не обрадует, суета и необходимость общаться наводят на вас уныние. Сохраняйте дружелюбие, а в склоки и интриги не вступайте. Потерпите. Вы выудите из общего потока драгоценную информацию, которая позволит вам достичь успеха в ближайшем будущем.

Стрелец

Стрельцов увлечет не самая типичная для них форма проведения досуга — дома, в кругу семьи, без приключений. Уделяйте время детям, если они у вас есть, сейчас для них это особенно важно. Занимайтесь спокойными и приятными делами, общайтесь с любимыми людьми. У вас от этого потеплеет на душе.

Козерог

Ответственность и последовательность Козерогов оценят на работе. Вам даже могут предложить новый перспективный проект, скорее всего, связанный с высокими технологиями. Двадцать раз подумайте, нужно ли вам это. Подводных камней в этом деле куда больше, чем перспектив, проект может схлопнуться в любой момент.

Водолей

Водолеи снова полны сил и энтузиазма, они легко справляются с делами. Только не выполняйте чужие задачи, не стоит оно того. Распланируйте лучше свои — и идите к намеченной цели. А если вы считаете, что у вас слишком много свободного времени, потратьте его на творчество, получите удовольствие.

Рыбы

То дело, в которое Рыбы вкладывали силы и время уже давно, наконец-то начнет приносить первые плоды. Еще это хорошее время, чтобы вкладываться в себя — курсы повышения квалификации, обучение, мастер-классы. А вот любовь будет проявляться не яркими событиями, а в мелочах. Проявляйте участие и заботу — и вам ответят тем же.