Гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля для всех знаков зодиака

Нас будут переполнять эмоции, захочется романтики и любви. Кто-то под влиянием бурлящих чувств начнет сорить деньгами. Могут вспыхивать яркие и быстротечные романы, ведь такой накал страстей не может длиться долго.

Впрочем, те, кто настроен серьезно, кто будет заботиться о партнере и с умом относиться к финансам, ощутят, как их жизнь становится прекраснее и прекраснее.

Teleprogramma.org расскажет, о чем еще следует знать на этой неделе каждому из знаков Зодиака.

Рак

Лучше всего Раки себя почувствуют в кругу друзей и единомышленников. Не отказывайтесь от встреч и вечеринок – это принесет вам неожиданную пользу.

Любовь

Свободные Раки могут завязать перспективное знакомство. Главное, не идеализируйте вашу пассию, не забывайте, что это не волшебный принц или принцесса, а живой человек.

Финансы

Вам представится отличный шанс улучшить материальное положение. Если вы возьмете себя в руки и поднапряжетесь, сможете заработать больше денег, чем предполагали.

Здоровье

Когда бушуют такие страсти, легко перегреться и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Избегайте солнечных ударов и постарайтесь не слишком поддаваться эмоциям.

Овен

Овнов ожидает хорошая неделя, удачная в финансовом плане. Может быть, вам выдадут премию, а может быть, вы умудритесь купить то, что давно хотели, с космической скидкой. Кроме того, вам предстоит много общаться, и это доставит вам удовольствие. И будет совсем здорово, если на этой радостной волне вам удастся отправиться в путешествие.

Телец

У Тельцов продолжается время обновления и уединения. Самым удачным вариантом было бы уехать в отпуск, а если не получится, хотя бы просто больше времени уделять себе. Это позволит вам многое переосмыслить и сделать шаг на пути к обновлению. Сменить имидж, попробовать что-то новое, заняться спортом или тем, до чего никак не доходили руки.

Близнецы

Многие Близнецы с головой погрузятся в мистический опыт или духовные практики – вас потянет к тайнам мироздания и захочется просветления. Не отказывайте себе в этом, может получиться интересно, главное, не теряйте связи с реальностью. Потому что в реальности вас ждут люди, которые вас любят.

Лев

После прошлой недели, когда Львы печалились и хандрили, наступает период успеха. Все прошлые усилия наконец-то начнут приносить плоды. Звезды вам благоволят, и чтобы добиться желаемого, нужно лишь поставить цель и идти к ней – значительных преград на вашем пути не наблюдается.

Дева

Обычно рациональные Девы могут поддаться общим настроениям и закрутить головокружительный роман. Правда, скорее всего, без отрыва от производства – прямо на работе. Но так, чтобы никто не догадался. В играх нет ничего предосудительного, однако подумайте и оцените, действительно ли вам это подходит?

Весы

Весы могут увлечься яркой личностью и оказаться в центре любовного треугольника. Новые свежие отношения будут вас будоражить, но если вы остановитесь и задумаетесь, то поймете, насколько ваш партнер лучше, чем эта мимолетная симпатия. Добавьте искры в свои отношения, и они станут гораздо интереснее, чем какой-то там роман на стороне.

Скорпион

Для страстных по натуре Скорпионов этот период весьма опасен, невинный поначалу флирт может зайти слишком далеко, и проблем потом не оберешься. Но способ избежать неприятностей есть, и весьма простой. Направьте энергию в другое русло – спорт, активный отдых, поездки на природу. Или займитесь своим здоровьем – беспроигрышный вариант.

Стрелец

Инициативным Стрельцам на этой неделе стоит попробовать себя в другой роли. Позвольте вашему партнеру решать вопросы и брать на себя ответственность. Поддерживайте его и хвалите, помогайте реализовывать его идеи. И вы увидите, как ваши отношения расцветают.

Козерог

Все внимание Козерогов на этой неделе будет сосредоточено на домашних делах. Кто-то ограничится генеральной уборкой, а кто-то может затеять ремонт. Все дело в том, что вам не захочется покорять вершины и куда-то мчаться, вам большое удовольствие доставит наведение порядка и создание уюта в вашем доме.

Водолей

Водолеи почувствуют, что засиделись в одиночестве. Вы захотите больше общаться, встречаться с друзьями, некоторым отчаянно захочется влюбиться. Что ж, это хорошее время для знакомства, как и для укрепления отношений, если они уже есть. А еще сейчас можно легко помириться с теми, с кем вы в ссоре, и уже давно.

Рыбы

Многие знаки Зодиака на этой неделе гуляют, ходят по вечеринкам и тусовкам. А Рыбам не до этой ерунды – у вас есть дело, оно требует внимания, и вы будете полностью им поглощены. Не расстраивайтесь, что вы пропускаете общее веселье – все ваши усилия с лихвой окупятся, даже не сомневайтесь.