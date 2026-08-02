Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа для всех знаков Зодиака

Нас накроет волна тревожности, которую спровоцирует ретроградный Сатурн. Начнет казаться, что мы вообще больше ничего не контролируем. Не надо паниковать. Это лучшее время, чтобы разобраться в самих себе, отпустить прошлое и принять то, что мы не в силах изменить.

Teleprogramma.org расскажет, как отразится влияние Сатурна на каждом из знаков Зодиака.

Лев

В общей накаленной атмосфере именно вам выпадет роль человека, которому под силу всех помирить и найти компромиссные решения. Авторитет ваш заметно укрепится.

Любовь

Сейчас важно сфокусироваться на делах семьи, вникать в проблемы и разбираться с ними, объединить близких вокруг одного общего дела.

Финансы

Не рискуйте, не принимайте участия в авантюрах, не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия. Иначе вы эти деньги просто потеряете.

Здоровье

Сбрасывать накопившуюся негативную энергию поможет, конечно же, спорт. Бег, плавание, упражнения. И даже обычная ходьба.

Овен

Овнам покажется, что весь мир против них. Ну или не весь, но ощущение, что никто-никто на свете вас не понимает, будет полнейшим. Не стоит так переживать и драматизировать. На самом деле злой умысел у окружающих отсутствует, просто такой период неудачный. Очень скоро он закончится — и все наладится.

Телец

Тельцам на этой неделе лучше не бунтовать и не пытаться стоять на своем. Прислушайтесь к тому, что говорит руководство. Эти ребята иногда очень правильные вещи говорят, и если последовать их советам, можно добиться весьма неплохих результатов. И одобрения этого самого руководства тоже.

Близнецы

Близнецам на этой неделе надо как можно больше времени уделить семье. Помогайте близким, организуйте теплое семейное мероприятие, придумайте повод для небольшого праздника. Может быть, вам придется немного задвинуть свои планы, но гармония в семье того стоит.

Рак

Совет для Раков: если на этой неделе вам предлагают помощь — не отказывайтесь. Заниматься всеми делами самостоятельно, безусловно, штука героическая и почетная, но за это даже ордена никакого не дают, вы только выбьетесь из сил и начнете злиться на окружающих. Так что принимайте помощь и живите свою лучшую жизнь.

Дева

Девы почувствуют, что теряют почву под ногами и пересаживаются на непонятные эмоциональные качели. Чтобы стабилизировать свое состояние, найдите занятие, которое вас уравновешивает. Например, сходите в баню, в лес за грибами, займитесь вязанием или стрельбой по тарелочкам, — неважно, чем, главное, чтобы вам нравилось. А серьезные решения пока перенесите на другую неделю.

Весы

На этой неделе для Весов главное — не дать себя сбить с пути истинного. У вас есть цель, идите к ней, не слушая орду «доброжелателей» с их непрошенными советами. Именно сейчас вы можете добиться нужных результатов в делах, которые до этого не удавалось сдвинуть с места.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется на этой неделе совершать крупные покупки. Зато это прекрасное время для переговоров, встреч и подготовки дальнейших действий. На вас лежит еще одна сверхзадача — не упускать при этом из виду личную жизнь. Интересуйтесь переживаниями и заботами близких, помогайте им, — и они ответят вам взаимностью.

Стрелец

Стрельцы могут оказаться в центре сплетен и обсуждений. Не пытайтесь каждому встречному объяснять мотивы своих действий и тем более не оправдывайтесь. Мало ли кто и что про вас говорит. За вас скажут ваши поступки, в конце концов, только они и имеют значение.

Козерог

Козерогам не стоит никому верить на слово. Это не значит, что надо устраивать окружающим допрос с пристрастием, просто дайте информации «отлежаться», проверьте ее достоверность аккуратно. Если это вранье — очень скоро правда станет известна. А вы окажетесь в плюсе, если не используете непроверенные данные.

Водолей

Водолеи на этой неделе максимально решительны и эффективны. Вы будете быстро реагировать на новые вводные и принимать правильные решения. Главное — не зазнавайтесь и принимайте во внимание советы, которые вам дают. Они могут быть вам очень полезны.

Рыбы

Рыбы могут ощутить усталость с привкусом разочарования. Вам покажется, что окружающие не ценят ни вас, ни ваших усилий. Это неправда. Просто на этой неделе все слишком мнительны и погружены в себя. Будьте внимательнее к близким, им это нужно, даже если они не признаются. Все добро обязательно вам вернется.