Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября для всех знаков зодиака

Строить планы и четко им следовать на этой неделе проблематично, поскольку большинство их них пойдет прахом. Расстраиваться не нужно, просто не планируем ничего нового и важного, больше импровизируем и получаем от этого удовольствие.

Teleprogramma.org подскажет, как лучше действовать нам этой неделе каждому из знаков Зодиака.

Весы

Вас может захватить водоворот интриг на работе. Не принимайте участия и держите язык за зубами – репутация и спокойствие дороже.

Любовь

Вы настоящий магнит для противоположного пола. Пользуйтесь моментом, чтобы наладить свою личную жизнь.

Финансы

Подумайте, как вы можете улучшить свое материальное положение. Строить планы на эту неделю не очень продуктивно, а вот на будущее – очень даже полезно.

Здоровье

Вредным привычкам – бой! Начинайте избавляться от них прямо сейчас, на этой неделе будет проще это сделать.

Овен

Овнам пора закатывать рукава и приниматься за работу. На прошлой неделе вы были не в форме, пора наверстывать упущенное. В отличие от большинства, у вас хватит пороху заниматься большими делами и принимать серьезные решения. Только помягче с окружающими, им будет трудновато выдержать ваш напор.

Телец

Тельцам захочется греться в лучах славы и внимания. Но это не очень удачная идея, позвольте и другим показать себя, не старайтесь привлекать внимание только к собственной персоне. На этой неделе важна командная работа, будьте частью команды – и успех вам обеспечен.

Близнецы

Близнецам надо быть осмотрительнее и осторожнее. Да, на этой неделе потребуется больше импровизировать, однако никаких импульсивных поступков. В первую секунду вам может показаться, что вы точно знаете, как поступить правильно, но дайте себе время подумать. Каждый ваш шаг должен быть хорошо обдуман и взвешен.

Рак

Раки провели прошедшую неделю чересчур активно. Теперь вам точно нужен отдых. Проведите время с близкими, со своей семьей. Лучше всего, конечно, выбраться на природу, но если такой возможности нет, постарайтесь хотя быть почаще гулять на свежем воздухе.

Лев

Львы могут кутить. Встречи с друзьями, вечеринки, общение, танцы… Главное, не выходите за рамки разумного, даже у вашего королевского размаха должны быть границы. И, конечно же, от алкоголя следует воздержаться, он повлечет за собой проблемы, которые вам точно не нужны.

Дева

Девы могут встретиться со своим прошлым, например, с бывшим возлюбленным или другим человеком, которого вы уже успели подзабыть. Не позволяйте этому человеку влезть в вашу голову и в вашу жизнь – вы прекратили общение не зря. Сохраняйте спокойствие и не стесняйтесь говорить нет.

Скорпион

Скорпионам стоит посвятить свою неделю рутине – у вас накопилось много домашних дел и разных ежедневных забот. Не поверите, но вам даже понравится – выполнение нехитрых действий и завершение старых дел отлично снимет стресс и поможет оставаться в хорошем настроении.

Стрелец

Стрельцы будут обаятельны и неотразимы. Используйте это время для полезных знакомств и заключения различных договоров. Правда, пока только на словах, все документально подтвержденные сделки перенесите на попозже. Вам нужно тщательно все проверить, чтобы избежать обмана.

Козерог

На работе Козероги будут прямо-таки царить. Вас ждут новые назначения, должности и задачи, а вместе с этим – большая нагрузка и ответственность. Бояться не нужно, если вы сконцентрируетесь, вы справитесь и с тем, и с другим. Но оценивайте свои возможности трезво – не позволяйте навесить на себя больше, чем вы можете сделать без ущерба для себя.

Водолей

Атмосферу вокруг Водолеев спокойной назвать нельзя. Однако не дайте внешним обстоятельствам раскачать лодку вашей уверенности. Под влиянием эмоций вы можете сделать неверные выводы и наделать ошибок. Особенно важно сохранить баланс в отношениях.

Рыбы

У Рыб накопилась куча незаконченных дел. И так удачно, что на этой неделе вы почувствуете прилив сил – это отличный шанс одним махом со всем разобраться. А если вы поймете, что в одиночку вам слишком трудно, не стесняйтесь попросить помощи – вам не откажут.