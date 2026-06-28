Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля для всех знаков Зодиака

Что ж, к нам вернулся ретроградный Меркурий, помноженный на оппозицию Юпитера и Плутона. Привычные схемы перестанут работать, многих поглотят сомнения и переживания. Звучит довольно неприятно, но мы справимся. Просто не надо воспринимать это как провал. Это возможность взглянуть на ситуацию под другим углом, найти новые способы решения, двинуться навстречу благим переменам.

Какие рекомендации есть у звезд для каждого знака Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Рак

Ракам нужно отнестись к себе бережно. Вас будут обуревать эмоции, поэтому не принимайте важных решений сейчас, отложите на время, когда вас отпустит.

Любовь

Самое главное на этой неделе — не придумывать проблемы там, где их нет. Обидите партнера подозрениями и недоверием.

Финансы

Вас ждут деньги — может быть, вам вернут долг, может, вы получите денежный подарок, а может быть, придет премия. Не спешите их тратить, отложите — вам пригодится заначка.

Здоровье

Повышен риск травм, ожогов и порезов. Будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности.

Овен

Овны почувствуют, что устали от работы. Кроме того, у вас накопилось много различных дел, требующих завершения, а поскольку вы стоите на пороге перемен, нужно подбирать хвосты и заканчивать начатое. Вы много сил отдавали работе, и нет ничего ужасного, если сейчас вы уделите больше времени собственным делам.

Телец

Тельцы станут увереннее в себе, прибавится сил и энтузиазма. Это отличный период для активных действий, общения, продвижения своих идей. У вас есть все шансы показать себя с лучшей стороны, укрепить свой авторитет, привлечь внимание нужных людей и встать на путь достижения больших целей.

Близнецы

Близнецам будет полезно сконцентрироваться на деловой сфере. У вас возникнет масса отличных идей для развития бизнеса или рационализаторских предложений по работе. Прямо сейчас их внедрить вряд ли получится, может помешать ретроградный Меркурий, однако это перспективное направление, не забывайте о нем и готовьте почву.

Лев

Львы будут активны и энергичны, это позволит вам добиться хороших результатов на работе. Кроме того, предстоит много знакомств, деловых и личных. Не спешите очаровываться человеком, там не все так однозначно. Дайте себе время присмотреться и понять, кто перед вами.

Дева

Работа будет занимать у Дев львиную долю времени. Но не забывайте и про личную жизнь — это лучшая пора, чтобы прощать старые обиды, разрешать конфликты и налаживать отношения с близкими. Не делайте поспешных выводов, если кто-то отреагировал не так, как вы ожидали. Вы обязательно найдете общий язык, если будете друг с другом разговаривать доброжелательно и открыто.

Весы

Весам пора провести генеральную уборку в доме, в делах и в мыслях. Наводите порядок, избавляйтесь от ненужного, завершайте давние дела. И прислушайтесь к себе. Вам надо разобраться, чего вы хотите, что вы чувствуете, какие у вас планы и как прийти к нужному результату.

Скорпион

Скорпионы осознают, что в их жизни слишком много спешки, суеты и напряжения — эмоционального и физического. Вам пора освоить такой важный навык как делегирование. Не пытайтесь тащить все на себе, всегда можно распределить задачи более эффективно, без драматичных подвигов и полного изнеможения.

Стрелец

Стрельцам, как и многим на этой неделе, удача улыбается в рабочей сфере. Вы можете добиться много, и делать это лучше всего в дружном коллективе. Поэтому будет полезно посвятить время налаживанию отношений с коллегами и созданию дружеской атмосферы в коллективе. Действуйте! И у вас обязательно получится.

Козерог

Козерогам надо учиться проявлению здорового эгоизма. Конечно, это не значит, что надо ругаться с каждым, чье мнение не совпадает с вашим. Это значит, что у вас на первом месте должны быть ваши интересы. Не бойтесь делать свою жизнь комфортнее, говорите о своих желаниях. А если это спровоцирует перемены — оно и к лучшему.

Водолей

Водолеям поступит заманчивое предложение от людей, с которыми вы сто лет знакомы. Возможно, это будут ваши друзья. Рассмотрите это предложение и не спешите отказываться, у него есть перспективы. Удивительное дело, но даже ретроградный Меркурий не помешает вам на этом пути.

Рыбы

Рыбам предстоит полное погружение в какое-то дело. Скорее всего, вы с головой нырнете в работу, но это может быть и что-то другое, что вас вдохновляет. И неважно, будет это написание книги или выращивание огурцов. Главное, чтобы вам было интересно и в радость. Не возбраняется делать небольшие покупки, которые принесут вам удовольствие.