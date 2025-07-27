Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа для всех знаков зодиака

Самое главное на этой неделе – семья и дом, близкие люди. Проводите с ними как можно больше времени, укрепляйте семейные связи. А вот с деньгами стоит быть поосторожнее – никаких рискованных вложений и крупных трат.

Teleprogramma.org подскажет, как лучше действовать каждому из знаков Зодиака на этой неделе.

Лев

Львам надо продолжать учиться – ведь для получения знаний одной недели мало. Продолжайте в том же духе – и превзойдёте сами себя.

Любовь

Вы окажетесь в центре внимания. Если вы свободны – можете позволить себе флирт и лёгкие романы, а вот тем, кто в паре, надо окружить заботой своих возлюбленных.

Финансы

Проанализируйте свои траты. Может оказаться, что больше всего денег утекает на мелкие расходы, которые вы обычно не учитываете.

Здоровье

Возможны небольшие травмы, ожоги, царапины и прочие неприятности. Не игнорируйте их, обязательно обрабатывайте.

Овен

У Овнов горячая кровь и она всегда кипит. На этой неделе вам предстоит унять свой пыл – никакого экстрима, никаких авантюр, никакого риска. Слишком уж много нежелательных последствий это за собой повлечёт. Тихая и мирная жизнь вам тоже может понравиться. Попробуйте, хотя бы для разнообразия.

Телец

Тельцов ждёт удивительная встреча – вы увидитесь с человеком, которого не видели по ощущениям лет сто. Может быть, это будет старый друг, переехавший за тридевять земель, или бывший одноклассник, или родственник. Так что готовьтесь – вас ждёт погружение в прошлое, и оно может быть приятным.

Близнецы

Близнецам на этой неделе главное не горячиться. Что бы ни происходило – не спешите с выводами, дайте себе время подумать и проанализировать ситуацию. Вы эмоциональны, но у вас есть секретное оружие – ваши близкие люди. Просите совета у них, они помогут во всём разобраться и непременно вас поддержат.

Рак

Что больше всего сейчас нужно Ракам – так это путешествия! Даже небольшая поездка на дачу зарядит вас силами и хорошим настроением надолго. А хорошее настроение – залог успеха. Если же у вас есть возможность отправиться в полноценный отпуск, воспользуйтесь ею. И будет вам счастье.

Дева

Девам нельзя терять бдительности – кое-кто может сесть вам на шею и ножки свесить. Не позволяйте им этого. К тому же вам сейчас некогда решать чужие проблемы – у вас целая куча дел, которые всё время откладывались. Настало время с ними разобраться, чтобы всё было аккуратно и правильно – как вы любите.

Весы

Весы, не скрывайте своих чувств. Если вы давно хотели признаться, сделайте это сейчас – очень велика вероятность, что объект ваших воздыханий ответит взаимностью. Семейным Весам рекомендуется больше времени проводить с семьёй. Близкие будут рады тёплому общению.

Скорпион

Ретроградный Меркурий вносит свои коррективы в финансовые планы Скорпионов. Откажитесь от вложений и больших покупок, а ещё будьте предельно внимательны – мошенники не дремлют и захотят вас обмануть. Но не расстраивайтесь – хорошо пойдут дела, которые вы давно готовили.

Стрелец

Стрельцы, откройте своё сердце близким людям. Организуйте домашние посиделки, вы давно не вели задушевных бесед, а вам это сейчас очень нужно. Впрочем, это нужно всем – и вам, и вашим домашним, так что от милых семейных мероприятий все будут в выигрыше.

Козерог

Козероги слишком долго трудились без отдыха. Теперь настало время позаботиться о себе. Кому-то больше понравятся физические упражнения, а кому – посещение спа. А кому-то больше захочется навести вокруг себя уют и порядок. Создание комфортных условий – это тоже забота о себе.

Водолей

Водолеев ждёт буря в отношениях. Ревность, конечно, неразумное дитя любви, но слабее от этого она не становится. Чтобы снизить градус напряжения, отправьтесь в совместную поездку – подальше от родственников, друзей и повседневных забот. Иногда очень важно побыть вдали от дома и только вдвоём.

Рыбы

Рыбы почувствуют мощный прилив сил. Единственное предостережение – не направляйте эти силы на что-то рискованное. Выйдет боком. А вот на укрепление внутрисемейных отношений можно бросить львиную долю бурлящей энергии. Ведь кто, если не вы, придумает, как сплотить вокруг себя близких?