Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака

Наступил период сотрудничества. Сейчас хорошо знакомиться и заключать всевозможные союзы. А еще это отличное время для творчества и загадывания желаний. Особенно удачный для этого день – вторник, когда будет Новолуние в Близнецах.

О чем еще нужно знать каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Близнецы

Внимательность и осторожность – ваши главные помощники на этой неделе. Не дайте себя обмануть.

Любовь

Отношения порой можно разрушить грубым словом. Постарайтесь этого избежать, окружите вашу половинку заботой и вниманием.

Финансы

Если вы задумывали что-то продать, сейчас это получится сделать с максимальной выгодой для себя.

Здоровье

Соблюдайте технику безопасности. Этот совет всегда актуален, но сейчас особенно, поскольку шансы получить травму возрастают.

Овен

Последнее время Овнов накрыло волной самых разных событий, в которых не принимать участия просто не получалось. На этой неделе наступит не то чтобы затишье, но появится возможность посмотреть больше внутрь себя, посвятить время анализу, понять, чего вы на самом деле хотите, и поставить цели на будущее.

Телец

Хотя это время союзов, у Тельцов иной путь. Вам пока лучше воздержаться от долгосрочных договоренностей, и в первую очередь тех, что связаны с юридическими вопросами. Очень уж много неприятностей они могут принести. Зато кто-то из близких порадует вас приятностей новостью.

Рак

Раки, в ваши отношения придут покой, гармония и умиротворение. Побалуйте вашего партнера приятным подарком. Но не все Раки будут погружены в отношения, кого-то будут заботить другие вещи. Если вам предстоит сделать важный жизненный выбор, опирайтесь на свой опыт. Это поможет найти верное решение.

Лев

Львы будут бесконечно заняты своими делами и работой. Это все очень важно, но способно спровоцировать разлад в ваших отношениях – вы совсем перестали уделять внимание своему партнеру. Посвятите вашей половинке выходные, сходите куда-нибудь, приятно проведите время вместе.

Дева

Девы увидят новые возможности для приумножения финансов. И они окажутся в публичной деятельности. Для многих это будет означать не только публичные выступления, но и освоение социальных сетей. Так что вы засядете за продумывание деталей своего развития. И это правильно, это обязательно принесет вам доход.

Весы

Весы с головой погрузятся активную социальную жизнь. Новолуние в воздушном знаке придаст вам особую энергию, вы будете просто неотразимы. Новые знакомства окажутся весьма перспективными. Это касается и личной жизни в том числе. Свободные представители знака могут оказаться в центре головокружительного романа.

Скорпион

Скорпионов потянет в путь. Поездки и путешествия – самое лучшее, что можно придумать на этой неделе. Совсем хорошо было бы взять отпуск и отправиться в новые места, но и командировки – это тоже отличная идея. В этих поездках вы познакомитесь с интересными людьми. Кто-то будет вам полезен, с кем-то вы подружитесь.

Стрелец

Стрельцы импульсивны и энергичны, они предпочитают действовать быстро и решительно. Пора немного замедлиться, сесть и проанализировать свои достижения. Вспомните, что вы планировали сделать за этот год, что уже сделали, а что еще только предстоит. Возможно, пора поставить цели и взяться за эти дела.

Козерог

Козерогам предстоит наводить мосты с окружающими людьми. Коллективная работа окажется весьма продуктивной, поэтому ищите единомышленников. Это позволит вам достичь невероятных высот и успеха. А кроме того, перед вами откроются богатые возможности, которые обязательно нужно использовать.

Водолей

Водолеи почувствуют, что им нужна поддержка и забота. Не нужно строить из себя суперменов, которым не бывает грустно. Организуйте семейные посиделки, устройте уютную встречу. Вы поймете, как вы дороги близким, а душевное общение поможет укрепить семейные узы.

Рыбы

Рыбы на этой неделе – «скорая помощь» для своих друзей и близких. Поддержите тех, кто в этом нуждается, особенно тех, кто одинок. Помогите им реализовать потенциал. А если потребуется и вам этого захочется – можете заняться сводничеством. Как знать, может быть, вы сделаете кого-то счастливее.