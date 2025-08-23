Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для всех знаков зодиака

На пороге учебный год, и звезды готовы нам в этом помогать– неделя отлично подходит для дел, связанных с образованием. Впрочем, для работы с документацией и другой работы, требующей концентрации, она тоже отлично подходит.

А еще нас может накрыть волна легкой меланхолии, захочется уединения, покоя и тишины. И нет никаких причин сопротивляться этому порыву – иногда полезно побыть с собой и понять, что для нас сейчас действительно важно.

Что еще приготовили звезды каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro. Подготовила Евгения Ан .

Дева

Девам предстоит справиться с кучей дел. У вас все получится, и это обеспечит вам стабильность в будущем. Минус всего один – вы порядком утомитесь все это делать.

Любовь

Не поддавайтесь эмоциям – резкие перепады настроения могут подпортить даже крепкие отношения.

Финансы

Вам могут сделать очень заманчивое предложение, но не торопитесь его принимать. Время для инвестиций неподходящее, дайте себе время все взвесить и обдумать.

Здоровье

На этой неделе действует очень простой рецепт для поддержания здоровья: высыпаться, не переедать и воздержаться от алкоголя.

Овен

Овны, конечно, яркие доминирующие личности, но в душе все равно остаются нежными цветочками. А конец лета и вовсе сделает Овнов чувствительными и впечатлительными. Не позволяйте вспышкам эмоций взять верх, это может привести к ссорам и расставаниям. Старайтесь все вопросы обсуждать спокойно и доброжелательно – и все будет хорошо.

Телец

Тельцам предстоит на этой неделе многому научиться. Например, слушать и слышать окружающих, особенно близких людей. Да, это потребует немалых усилий над собой – самосовершенствование никогда не было легкой работой. Но оно того стоит. Вы совершите много полезных открытий, и это сделает вашу жизнь лучше.

Близнецы

Близнецы и на прошлой неделе стремились сбежать подальше от людей, а на этой и подавно. Вам нужен отдых. Лучшее, что вы можете сделать – это отправиться куда-нибудь на природу, где тишина, покой и никого нет. Так вы восстановите иссякшую энергию и будете готовы к новым свершениям.

Рак

Ракам нужно прислушаться к себе. Чего вам на самом деле хочется? Может быть, вы уже давно делаете не то, к чему стремится ваше сердце? Хорошо подумайте, послушайте интуицию – она вас не подведет. Никуда не спешите. Если захочется – отправьтесь в путешествие, даже короткое. Оно наполнит вас силами и вдохновением.

Лев

Что нужно Львам – так это перестать так много работать. В первую очередь это касается, конечно тех, у кого работа сидячая. Вспомните про ваше тело – оно давно требует физических нагрузок, может быть, даже спортивных достижений. Так что вперед – вас ждут все спортзалы, бассейны, парки и спортивные площадки!

Весы

Весы готовы закатывать рукава – сейчас самое время, чтобы навести порядок в своей жизни. Провести генеральную уборку, выбросить ненужное, сделать дела, до которых вечно не доходили руки. И как только вы наведете порядок вокруг себя, волшебным образом возникнет порядок и в мыслях. А это именно то, что вам нужно.

Скорпион

Скорпионам предстоят беседы с вышестоящими лицами на работе. И это вообще-то хорошие новости, особенно если вы до этого проявляли инициативу. Вас и ваши гениальные идеи наконец-то заметили! И готовы дать вам зеленый свет на их реализацию. Ловите момент!

Стрелец

Стрельцов тоже ждет успех на работе – вы добьетесь от руководства того, чего хотели. Однако не работой единой должны быть полны ваши дни – ваши близкие нуждаются в заботе и поддержке. Уделите время общению, а также семейным делам и обычным домашним хлопотам.

Козерог

Козерогам, в отличие от большинства знаков, на этой неделе не так уж и требуется уединение – вам показано посещение самых разных мероприятий. Концерты, выставки, ярмарки, различные шоу… Все это позволит вам набраться ярких впечатлений и завести полезные знакомства.

Водолей

Водолеи, похоже, выдохлись. Вы слишком много дел тащили на себе все последнее время, неудивительно, что вы устали. Позвольте себе наконец-то отдохнуть. Возможно, прекратив бесконечную гонку, вы поймете, что хотите изменить в своей жизни – и начнете понемногу двигаться в этом направлении.

Рыбы

Рыбам конец лета принесет подарки. Вы почувствуете прилив сил, в сознании обнаружится кристальная ясность, вы будете умиротворенными, спокойными – и в то же время очень вдохновленными. Можете делиться своим настроением с окружающими – и улыбка еще не раз к вам вернется.