Гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября для всех знаков зодиака

На первый план выходят вопросы саморазвития и заботы о ближнем. И если прежде мы сомневались в себе и своих решениях, сейчас мы сможем отбросить сомнения и пойти вперед к светлому будущему.

Teleprogramma.pro подскажет, кому из знаков Зодиака надо больше заниматься домом, а кому совершать трудовые подвиги. Подготовила Евгения Ан .

Стрелец

Стрельцы обнаружат себя не в самой типичной роли — окружающие начнут плакаться вам в жилетку. Не отказывайте людям в поддержке, вам это вернется добром.

Любовь

Те, кто ориентирован только на собственные интересы, потерпят крах. Сейчас нужно больше обычного считаться с мыслями и чувствами близких и строить планы совместно.

Финансы

Крупные траты тоже нужно обсуждать с семьей. В конце концов, это ваш общий бюджет, а это люди, которых вы любите.

Здоровье

Обратите внимание на здоровье. Да, профилактика — это занудно, но заниматься профилактикой куда проще, чем потом лечиться. Да и лечение тоже не самое праздничное мероприятие.

Овен

Овнам нужно держать нос по ветру и чутко улавливать любые изменения. Проще говоря — ловите все новости, анализируйте, делайте выводы и действуйте. И, конечно, надо проявить гибкость и умение импровизировать. А еще — не критикуйте близких, время для этого крайне неудачное. Осваивайте дипломатию.

Телец

У Тельцов непросто пойдет общение с людьми. И вам нужно сохранять максимальную концентрацию и контроль, особенно за своими словами, если вы хотите пройти это минное поле, полное ссор и конфликтов, без фатальных потерь. Не смотрите ни на кого ни сверху вниз, ни снизу вверх, сохраняйте нейтральное положение, и будет вам счастье.

Близнецы

У Близнецов объявляется неделя семьи. Старайтесь больше времени проводить дома, занимайтесь домашними хлопотами, наводите уют, организуйте семейное мероприятие. Сглаживайте конфликты, гасите обиды, придумайте, как порадовать своих любимых людей, — и обязательно порадуйте. Они будут вам очень благодарны.

Рак

Пришла пора Ракам раскрыть творческую составляющую своей натуры. Ищите нестандартные подходы к решению задач, пробуйте что-то новое, экспериментируйте. И не переживайте по пустякам. Да и по более заметным поводам тоже. Москва не сразу строилась, у вас все получится, дайте себе время.

Лев

Если Львы хотят мира и покоя в личной жизни, им противопоказано пропадать сутками на работе. Если ваша половинка почувствует, что вы ей пренебрегаете и предпочитаете проводить время где угодно, только не рядом с ней, скандала не избежать. Будьте изобретательнее и гибче, ищите баланс.

Дева

Девы испытают возмущение. Как это так, окружающее за вами не поспевают? Не забывайте, что вас окружают всего лишь люди, супермены тут только вы. Поэтому не заставляйте всех двигаться в вашем темпе, действуйте самостоятельно. Сейчас вы гораздо продуктивнее в одиночку, а не в компании.

Весы

На прошлой неделе Весы были крайне напряжены, пытаясь гармонично встроиться в меняющиеся обстоятельства. Вы были молодцами и честно заслужили передышку. Постарайтесь больше отдыхать, изучайте новое, а главное, получайте максимум удовольствия от жизни.

Скорпион

Скорпионам может прийти кругленькая сумма. Может быть, премия за ваши труды, а может быть, кто-то вернет долг, о котором вы успели забыть. Не спускайте эти деньги, не рискуйте ими и не вкладывайтесь в авантюры. Лучше потратьте их позже, а если решили инвестировать — то только в проверенные и надежные проекты.

Козерог

Козерогам будет нелишним проверить свою документацию, особенно связанную с деньгами. Все ли налоги вы оплатили? Все ли кредиты погашены? Все ли документы в порядке? Вы люди аккуратные, но в таких вопросах дополнительный контроль не помешает.

Водолей

Водолеям надо держать язык за зубами. Все ваши личные проблемы и переживания не должны стать достоянием общественности. Бывает так, что очень хочется с кем-то поделиться, но на этой неделе не стоит — окажетесь в центре сплетен. А чтобы сбросить напряжение и стресс, займитесь спортом. Безотказный вариант.

Рыбы

Рыбы, которые вняли совету гороскопа и на прошлой неделе набирались сил, на этой неделе сумеют горы свернуть. Ваши успехи на профессиональном поприще непременно впечатлят нужных людей, в первую очередь, конечно, руководство. А это приятно скажется на вашей карьере.