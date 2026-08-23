Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа для всех знаков Зодиака

Ответ — лунное затмение 28 августа. Что это значит? Это значит, что события этой недели предсказать сложно, планы будут стремительно меняться. Поэтому радикальных решений не принимаем, действуем аккуратно и не паникуем, когда дела идут не так, как мы задумывали.

Что еще делать и чего не делать в этих условиях каждому из знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Дева

Неделя может принести Девам отмены, задержки и разочарование в людях. Не стоит так остро реагировать. Лучшее, что вы можете сделать — иметь всегда под рукой «план Б».

Любовь

Не стоит спорить из-за мелочей. Ищите компромиссы и сглаживайте острые углы — сейчас всем требуются ваши спокойствие и мудрость.

Финансы

Это неплохое время для открытия вклада, особенно если вы давно это обдумывали. Главное — будьте внимательнее к деталям.

Здоровье

Задумайтесь, что портит ваше самочувствие? Вредная еда, плохой сон, неприятные люди? Постарайтесь свести негативные факторы к нулю.

Овен

Если Овны чувствуют, что не справляются с потоком событий, что их состояние близко к истерическому — не нужно оставаться с этим один на один. Обратитесь за помощью к близким людям. Их поддержка вас стабилизирует, и вы почувствуете, что все налаживается. И вы можете жить спокойной семейной жизнью в свое удовольствие.

Телец

Тельцам на этой неделе полезно не суетиться и прислушиваться к себе. Если чувствуете, что устали, или закипаете, или просто раздражаетесь по пустякам, — значит, пришла пора отдохнуть и настроиться на спокойный лад. Обращайте внимание на состояние близких, возможно, им нужно ваше крепкое плечо.

Близнецы

Близнецы почувствуют, что приблизились к исполнению своей мечты. И помогут вам в ее исполнении полезные связи, правильные знакомства, общение с нужными людьми и поддержка окружающих. Судьба может выбросить к вашим берегам прошлую любовь. Эмоций будет море, но возвращаться к этим отношениям — плохая идея.

Рак

Ракам очень важно верно оценивать свои силы. Невозможно успеть все и сразу, выполняйте те задачи, которые можете, а остальные перенесите на попозже. И второй важный момент — не поддавайтесь сладким речам. Оценивайте людей не по красивым словам, а по реальным поступкам.

Лев

Львам необходимо озаботиться финансовыми вопросами. Это время подходит для переговоров и разрешения денежных проблем. Вы можете рассчитывать на помощь верных вам людей. А после всех перипетий и волнений можно позволить себе немного расслабиться, встретиться с друзьями и хорошо провести время.

Весы

Весам пора закатывать рукава — на этой неделе вы сможете разобраться с огромной горой дел, которые в последнее время вам не поддавались, и даже не особо устать. Есть и предупреждения от звезд: остерегайтесь мошенников, в первую очередь телефонных, и не пускайте в свою личную жизнь никого, в том числе родственников.

Скорпион

Скорпионам можно подумать о дополнительных источниках дохода. Посоветуйтесь с близкими — они могут подкинуть вам пару нетривиальных идей, кроме того, в совместном обсуждении вы сможете понять, что стоит реализовать, а от чего лучше отказаться.

Стрелец

Чтобы в семейной жизни Стрельцов наступила гармония и взаимопонимание, потребуется не так уж и много. Покажите себя с лучшей стороны — будьте искренними и проявляйте заботу. Что касается финансов — это хорошее время и для продажи чего бы то ни было, и для покупок по скидкам.

Козерог

У Козерогов возможны размолвки со вторыми половинами из-за денег — наберитесь терпения и гните свою линию спокойно и без лишних эмоций. К тому же последняя неделя лета создана для отдыха и общения с друзьями. Проводите время в приятной компании — это снимет усталость и позволит наполниться позитивной энергией.

Водолей

Лучшее, что могут сделать для себя Водолеи на этой неделе — уехать за город. Природа — неисчерпаемый источник сил. Финансовые проблемы будут вас настигать — не отмахивайтесь, старайтесь найти оптимальное решение, особенно если это касается семьи. Вы сможете разобраться со всеми трудностями, если приложите немного усилий.

Рыбы

Рыбам полезно заняться творчеством, это неплохое время для старта творческих проектов, главное, не пытаться все тащить только на себе — работайте в команде. А вот в личной жизни все не так радостно — вы станете ревнивыми и мнительными. Если хотите сохранить мир в отношениях, не давайте эмоциям воли, будьте справедливы и объективны.