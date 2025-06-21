Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня для всех знаков зодиака

Наступает пора обновления и трансформаций. Пускать в свою жизнь перемены – это не так уж и страшно, сейчас все перемены – к лучшему. Так что пора избавляться от всего, что мешает нам идти вперед, и двигаться дальше. Вселенная нас слышит и исполняет наши желания, главное, правильно их сформулировать. А если все это слишком волнительно – медитации нам помогут успокоить нервы и услышать самих себя.

Какие еще особенности принесет эта неделя для каждого знака Зодиака – расскажет Teleprogramma.org.

Рак

Многим Ракам предстоит какое-то публичное выступление. Если волнуетесь – попросите поддержки у близких, вас не оставят один на один с вашими переживаниями.

Любовь

Финансы в отношениях играют не последнюю роль, однако сейчас гораздо важнее общие интересы и комфортное общение с партнером.

Финансы

Свободные Раки могут с головой окунуться в новый роман. А у тех, кто в паре, наступает горячая пора страсти и романтики. Не сопротивляйтесь, укрепляйте ваши отношения.

Здоровье

Пора прощаться с тем, что вам вредит и мешает вести здоровую жизнь. Сейчас самое удачное время для борьбы с вредными привычками – дерзайте!

Овен

Вот уж кому медитации рекомендуются самым настоятельнейшим образом – так это Овнам. Все нервничают и волнуются по поводу происходящего, а вас это цепляет, и вы все время на взводе. Выдыхайте. У вас наступает время спокойствия и тишины. Больше гуляйте, меньше переживайте. И вы увидите, как мир открывается с новой, прекрасной стороны.

Телец

Тельцам на этой неделе лучше поменьше контактировать с людьми и больше сосредоточиться на своих делах. Вас окружают сплетники и скандалисты, а вам ни конфликты, ни интриги не нужны. Даже если соблазн влезть в заварушку слишком велик – держите себя в руках. Репутация и нервы дороже, чем сомнительная радость оказаться в центре этих событий.

Близнецы

Близнецам пришла пора задуматься о будущем, и в первую очередь это касается отношений. Лучшее, что вы можете сделать – это не вариться в своих мыслях в одиночку, а делиться ими с партнером и обсуждать совместные планы. Романтический настрой вам поможет «намечтать» и воплотить в жизнь все самое замечательное.

Лев

Львам может показаться, что все плохо и ничего не получается. Не позволяйте себе проваливаться в негатив и срываться на окружающих. Знайте, все плохое вам только кажется! Просто наступил период переоценки ценностей. Прислушайтесь к себе, поймите, что для вас сейчас действительно важно. И смело идите к новым целям.

Дева

Все тщательное планирование и умение методично идти к цели наконец-то будет замечено вышестоящими лицами! Это значит, что Девы будут успешны и отмечены благосклонностью руководства. Возможны продвижение по карьерной лестнице или премия. В конце недели отдыхайте от праведных трудов, съездите на природу – вы заслужили.

Весы

Весам могут предложить выгодное дело, связанное с работой. Подумайте двадцать раз, прежде чем согласиться. Слишком уж велика вероятность, что это сомнительное мероприятие, которое принесет больше урона, чем пользы. Будьте внимательны и осторожны. Это касается и оформления любых документов – в них может закрасться ошибка.

Скорпион

Скорпионы почувствуют, что заскучали и засиделись на месте. Исправить это очень легко! Отправляйтесь в путешествие! Если вы в отпуске – все складывается совсем идеально, а если уехать на всю неделю нет возможности – подойдет даже небольшая поездка. Может быть, в соседний город. Вам понравится.

Стрелец

Кому-то на этой неделе не везет с общением, но только не Стрельцам! У вас-то с этим все в порядке. Расширяйте круг общения, заводите новые знакомства, приятно проводите время в хорошей компании. А к концу недели можете закатить вечеринку – ведь когда отдыхать и веселиться с друзьями, как не летом?

Козерог

Козероги всегда надежны. Настало время показать это окружающим, особенно коллегам. Если им требуется помощь – обязательно помогите, подскажите, объясните. Вам это нетрудно, а люди будут вам очень благодарны. И обязательно придут к вам на выручку, когда помощь потребуется вам.

Водолей

Водолеям можно потратить деньги на что-то полезное и приятное для себя. В конце концов, зачем вы столько работаете, если в результате ничем себя не радуете? Главное, чересчур не проваливаться в материальное, деньги – это еще не все. Нужно найти баланс между духовным и материальным.

Рыбы

Рыбам стоит присмотреться к своему окружению, чтобы понять, кто действительно вас любит и дорожит вами, а кто стремится вас использоваться в своих интересах. Само собой, вторую категорию граждан нужно аккуратно выдворить из своей жизни. А с теми, кто за вас горой, отношения можно переводить на новый уровень.