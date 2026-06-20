Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для всех знаков Зодиака

Неделя обещает нам новые идеи, проекты, полезные знакомства и обновление. Все ненужное — долой, проблемы решаем здесь и сейчас. Кроме того, актуализируются вопросы дома, семьи, уюта и комфорта.

Teleprogramma.org расскажет, что ждет каждый из знаков Зодиака.

Рак

Чем дольше Раки откладывают дела, тем больше времени эти дела отнимут в июле. Не попадайтесь в эту ловушку, выполняйте задачи сразу.

Любовь

Вы можете попасть под власть соблазнов и натворить дел, потому что ваш партнер неидеален. Это ошибка. Постарайтесь не совершать того, о чем потом пожалеете.

Финансы

В финансовых вопросах на этой неделе вы можете полагаться только на себя. И будьте осторожны с выгодными предложениями — там может оказаться немало подводных камней.

Здоровье

Лучший способ снять напряжение этой не самой простой недели — прогулки, спорт или любая другая физическая активность.

Овен

Овнам понравятся рекомендации на неделю. Вам нужно что-то поменять. Например, картинку перед глазами — неделя очень подходит для коротких поездок. Или заняться своей внешностью, обновить гардероб, освежить прическу. А можно и ремонт затеять или сделать перестановку.

Телец

Взор Тельцов обратится на домашнюю обстановку. Вы вдруг увидите, сколько всего требует обновления. Поэтому можно смело закатывать рукава и проводить генеральную уборку, избавляться от хлама и менять предметы обстановки. Однако и рабочую жизнь не выпускайте из поля зрения — не ругайтесь с теми, от кого зависит ваше финансовое благополучие.

Близнецы

Близнецам предстоит разобраться с делами, до которых не доходили руки или которыми вам не хотелось заниматься. Решайте вопросы сейчас, пока ситуация не запуталась и не ухудшилась, особенно если дело касается родственников и детей. Это хорошее время для переговоров, так что есть шанс разрешить все без драмы.

Лев

Львы окажутся в центре внимания коллег и руководства. С одной стороны, это приятно, с другой — довольно утомительно. Чтобы не попасть в крупные неприятности, грозящие вам увольнением, крайне внимательно относитесь ко всему, что делаете, особенно к документации.

Дева

Дев ждут новые задачи на работе. Сначала это не покажется чем-то сложным, но в процессе выяснится, что это отнимает много времени и сил. Однако отказываться не стоит — эта работа поможет вам проявить себя и в итоге все ваши усилия окупятся. Старайтесь избегать конфликтов с коллегами, не все будут довольны тем, что вы выгодно выделяетесь на их фоне.

Весы

Весам следует быть аккуратными с деньгами — есть риск их лишиться безвозвратно. Мошенники не дремлют. Зато эта неделя подходит для встреч с друзьями и общения, вас ждут благоприятные перемены в личной жизни, возможно, вы услышите новость, которая сделает вас счастливее.

Скорпион

Скорпионам захочется тишины. На прошлой неделе вы много анализировали и делали выводы, на этой неделе можете начать реализацию задуманного. Например, начнете менять круг общения, оставите занятия, которые перестали вас радовать. Это хорошее время для отдыха, медитаций и поездок на природу.

Стрелец

Стрельцам нужно не забывать о том, что эмоции — худший советчик и в рабочих вопросах, и в любовных делах. Решения, принятые на эмоциях, сослужат вам плохую службу, и последствия придется разгребать еще очень долго. Лучше сосредоточьтесь на финансовых целях, например, начните копить на что-то важное.

Козерог

Самое главное на этой неделе для Козерогов — расставлять приоритеты. У вас будет много своих дел, к которым прибавятся дела коллег — вас обязательно будут просить о помощи. Не отказывайте, помогайте, но не в ущерб своим собственным интересам. Так что распределяйте дела по степени важности и последовательно их выполняйте.

Водолей

Водолеям хватит сидеть в четырех стенах, пора выходить в свет. Посещайте культурные мероприятия, гуляйте, встречайтесь с людьми. Это наполнит вас вдохновением и энергией. Кроме того, именно во время таких событий вы можете познакомиться с людьми, которые благотворно повлияют на вашу жизнь.

Рыбы

Удачная неделя для денег, и Рыбам нужно воспользоваться этим временем и возникающими возможностями. Продвигайте себя и свои идеи, будьте уверенными, обсуждайте поступающие предложения, сразу выясняя все детали, не стесняйтесь говорить о суммах, на которые вы рассчитываете. Вам будет сопутствовать успех.