Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря для всех знаков зодиака

Все наше внимание перейдет на домашние хлопоты и заботы. В конце концов, подготовить дом к Новому году — дело не пяти минут, а когда сами звезды советуют нам этим заниматься, грех такой совет игнорировать.

Teleprogramma.org расскажет, каждому ли из знаков Зодиака нужно сосредоточиться на доме и быте или нет. Подготовила Евгения Ан .

Козерог

Козерогов не остановит даже предновогодняя суета — пока другие бегают с выпученными глазами, вы строите карьеру, и весьма успешно.

Любовь

Возможны интересные знакомства, но если они вас отвлекают от основной цели — бог с ними, со знакомствами. Подождут.

Финансы

У вас появится возможность неплохо подзаработать. Да, придется напрячься, но вам ведь это не так уж и трудно.

Здоровье

Подготовьтесь к череде праздников уже сейчас — перейдите на правильное питание, будьте физически активнее, откажитесь от излишеств и вредных привычек.

Овен

У Овнов неделя будет богатой на многочисленные контакты. Знакомьтесь, общайтесь, заводите полезные связи. Главное — избегайте сплетен и интриг. И не расслабляйтесь — рассказывать каждому встречному и поперечному подробности личной жизни точно не следует.

Телец

В конце года Тельцам неплохо бы разобраться с долгами и кредитами. Не забывайте про обязательные взноси и платежи, а если вы можете и вовсе что-то погасить — используйте этот шанс. А еще на этой неделе вы можете обрести единомышленников, которые откроют перед вами новые возможности.

Близнецы

Близнецам будет полезно подумать о дополнительных источниках дохода. Идеи так и витают в воздухе. Возможно, вам удастся монетизировать хобби, а может быть, вы найдете непыльную подработку. Если вам это не подходит, подумайте о том, чтобы освоить новое направление деятельности.

Рак

У Раков наступило время ударного труда. Именно сейчас вы сможете показать все, на что способны. И это весьма приятно отразится и на вашем кошельке, и на вашей карьере. Отбросьте сомнения, будьте решительны и уверены — у вас все получится. И любые препятствия вы преодолеете.

Лев

Львы могут уже понемножку начинать праздновать. Но не в том смысле, что нужно уйти в длительный загул. Создайте дома праздничную атмосферу, находите время для романтических ужинов, собирайте вокруг себя близких людей, ведите задушевные разговоры. Вам такое времяпрепровождение понравится.

Дева

У Дев наступает отличное время для приведения в порядок всех своих мыслей. Проанализируйте победы и неудачи уходящего года, сделайте выводы, разложите все по полочкам. А когда устанете от мыслительного процесса, обязательно дайте и своему телу физических нагрузок — его тоже не помешает привести в тонус.

Весы

Весам надо быть начеку — очень уж велик шанс попасть в сети, растянутые не самыми добропорядочными гражданами. Так что от любых хоть сколько-нибудь подозрительных знакомств и предложений твердо отказывайтесь. Тем более вам и без них есть чем заняться — например, налаживанием отношений в семье или со своей половинкой.

Скорпион

Все усилия Скорпионов окупятся, причем результаты будут даже лучше, чем вы себе представляли. Важно в этот момент не начать хвастаться и не «зазвездиться», а оставаться надежными, сдержанными и трудолюбивыми. Ведь сейчас успех зависит именно от методичного и ежедневного труда.

Стрелец

Стрельцы, обратите внимание на отношения. Возможны сложности и недопонимания, но все поправимо. Не стоит обвинять партнера во всех смертных грехах, да и собственную голову посыпать пеплом тоже не нужно. Внимательно слушайте друг друга. Разберитесь в ситуации спокойно и до того, как она достигнет критической точки.

Водолей

Водолеи начнут тревожиться и переживать. И связано это с работой и удвоенной нагрузкой, которая ляжет на ваши плечи. Не стоит паниковать, делайте то, что вы можете сделать, а насчет всего остального нет смысла беспокоиться. Если вы отвлечетесь от мрачных мыслей, неделя принесет вам много приятных моментов.

Рыбы

Рыбам можно сбросить обороты и не пытаться бежать впереди паровоза. Проведите эту неделю спокойно и размеренно, набирайтесь сил, копите энергию. Год на исходе, и в этом году вы уже сделали все, что могли. Теперь можно неспешно и в свое удовольствие завершать разные дела, которые вам по силам успеть завершить.