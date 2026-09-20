Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков Зодиака: Львов ждут скидки на недвижимость, а Водолеев — монетизация идей

Неделя полна неожиданностей и разных внезапных событий. Нас ждут командировки, поездки, знакомства, предложения и даже переезды. По большей части это благоприятные события, главное — не переоценивать свои силы и возможности кошелька. И все будет хорошо.

Teleprogramma.org расскажет, что еще предстоит каждому из знаков Зодиака.

Весы

Весам на этой неделе стоит полагаться исключительно на собственные силы — делегирование успеха не принесет.

Любовь

Свободные Весы могут загрустить и от того закрутить бурный роман, не особо вникая, что за человек перед ними. Не идите на поводу у эмоций — сначала узнайте человека получше.

Финансы

С одной стороны — это время нестандартных и смелых решений. С другой — не теряйте головы и всегда просчитывайте риски.

Здоровье

Физическая активность обязательна. Но умеренная, без подвигов. А вот от экстрима лучше отказаться совсем — слишком уж сейчас травмоопасный период.

Овен

Овнов может накрыть волной воспоминаний. Причем спровоцируют эту волну вполне реальные люди, которые когда-то давно остались в прошлом, а теперь вот снова маячат у вас на горизонте. Вспоминайте хорошенько — потому что если прежде от этих людей было больше проблем, чем пользы, вы рискуете повторить старый сценарий.

Телец

Тельцов ждет весьма неплохая неделя — вы наконец-то увидите результаты своих трудов. И они вполне могут оказаться лучше, чем вы предполагали. Может быть, вы получите признание в денежном эквиваленте, а может быть, и в другой форме, которая тоже будет вам приятна.

Близнецы

Близнецам следует взять тайм-аут. На прошлой неделе было слишком много контактов, сейчас нужно восстановить ресурс. Так что по возможности общайтесь только с теми, кто действительно вам интересен. И не копайтесь в старых ссорах и конфликтах — какая разница, кто прав, если выяснение отношений испортит вам жизнь.

Рак

Ракам хорошо бы задуматься о своих истинных желаниях. Прежде чем ставить цели, подумайте, актуальны ли они для вас, ценны ли, стоят ли предполагаемых усилий. И главное — готовы ли вы к результатам. Если нет, лучше погрузитесь в домашние дела, уборку, обновление интерьера, занятия спортом или другие рутинные занятия.

Лев

Отличные новости для Львов: это хорошая неделя для продажи и покупок, причем для масштабных — земли, недвижимости и т. д. Продать получится по выгодной для вас цене, а приобрести — с внушительной скидкой. Главное при заключении сделок — внимательно проверять всю документацию.

Дева

Девы могут подвергнуться атаке мошенников. Поэтому сохраняйте бдительность всегда и везде, личных данных никому не сообщайте, денег не переводите, к новым знакомствам или просто малознакомым людям и их предложениям относитесь с удвоенной настороженностью и изрядной долей скепсиса.

Скорпион

Скорпионам предстоит культурный досуг. Не отказывайтесь от мероприятий, ходите в кино и музеи, посещайте театры и выставки. Это пойдет вам на пользу. И уделяйте больше времени и внимания своей семье — сейчас близким особенно сильно требуется ваша поддержка.

Стрелец

Стрельцов ждет горячая пора на работе — коллегам потребуется ваша помощь. Не отказывайте, помогайте по мере возможностей. Это укрепит и ваши позиции на работе, и поднимет авторитет. А вот деньги в долг давайте или только с четко оговоренными сроками возвращения, или не давайте вовсе.

Козерог

Козероги за бесконечными заботами совершенно забросили своих друзей. Наступило время это исправлять. Встречайтесь, общайтесь, получайте удовольствие от задушевных бесед и веселых историй. Для Козерогов в активном поиске это еще и возможность познакомиться с интересным человеком на одной из таких встреч.

Водолей

Голова Водолеев полнится целыми хороводами гениальных и удивительных идей. Не держите их в себе, обязательно делитесь! Но есть нюанс — делитесь ими не абы с кем, а с теми, кто действительно может помочь вам воплотить их в жизнь. Вместе вы вполне способны эти идеи монетизировать.

Рыбы

Рыбам стоит быть осторожными и строго соблюдать технику безопасности. А еще — цените себя и свой труд. Если вы постоянно перерабатываете, берете дополнительную нагрузку и помогаете коллегам, не стесняйтесь поговорить с руководством о премии, повышении зарплаты или доплате.