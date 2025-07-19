Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для всех знаков зодиака

Неделя очень важная, хотя для многих может оказаться непростой. Дело в том, что именно сейчас наступает период, когда все, что нам больше не нужно, уходит из нашей жизни. И нет никакого смысла удерживать отжившее. Не все будут уходить тихо, кто-то может и хлопнуть с размаху дверью напоследок. Это ничего, пусть так. Отпустите с миром и людей, и цели, и ситуации. На освободившее место обязательно придет нечто совершенно прекрасное.

Чем еще запомнится неделя каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Лев

"Учиться, учиться и еще раз учиться!". Не все, что завещал дедушка Ленин, сейчас актуально, но вот этот девиз – точно для вас. Для достижения успеха вам нужны новые знания.

Любовь

Выбирая между текущими отношениями и отношениями с бывшим партнером, внезапно вынырнувшим из прошлого, вспомните, что вы расстались не просто так.

Финансы

Чтобы к вам приходили деньги, необязательно каждый раз совершать подвиги. Важно заниматься рутиной и выполнять свои задачи спокойно и методично.

Здоровье

Львам показаны долгие прогулки на природе – это позволит поднять настроение и восполнить иссякающую энергию.

Овен

Окружающие как будто сговорятся испытывать терпение Овнов. Вам только остается тренировать в себе смирение и принятие: да, люди несовершенны и очень сильно раздражают, но деваться от них некуда, а скандалить – дурная затея. Впрочем, если у вас есть возможность сбежать и побыть в уединении – не отказывайте себе в передышке.

Телец

Тельцы почувствуют, что подустали. От людей, от общения, от необходимости выстраивать со всеми отношения... Это не будет ужасным поступком, если вы немного от всего отстранитесь и дадите себе время на переоценку – чего же вы хотите на самом деле. Когда поймете – вам станет легче, вы сможете во всем разобраться и сделать свою жизнь лучше.

Близнецы

Близнецам на этой неделе следует придерживаться принципа «быть лучше одному, чем с кем попало». Всем тем, кто склоняет вас к вредным привычкам и неправильному образу жизни, пора на выход из вашей действительности. Старайтесь больше отдыхать – в одиночку или с теми, кто поддерживает вас на верном пути.

Рак

Ракам предстоит заняться расхламлением своего дома. Долой все, чем вы не пользуетесь и что вам не нужно! Все приличное отдайте или продайте, а все остальное – безжалостно выносите на помойку. Ваш дом – это ваше место силы, и в нем должно быть чисто, просторно, уютно и свежо.

Дева

Девам было бы полезно отдохнуть. Свободные Девы могут даже окунуться в легкий летний роман. Главное, не транжирьте на отдыхе деньги – они любят счет. Если же отдохнуть не получается, занимайтесь мелкими бытовыми заботами – это тоже надо когда-то делать. И будьте крайне внимательны при работе с документами – ретро-Меркурий любит подсыпать туда ошибок.

Весы

Весам звезды предлагают наполнить эту неделю небольшими поездками. Вы что-то засиделись на месте, пора немножко развеяться. Путешествия по новым местам пойдут вам на пользу. Можете кататься сами по себе, а можно в теплой компании близких друзей. Общайтесь, знакомьтесь – сейчас именно это приведет вас к успеху.

Скорпион

Все бытовые проблемы предстоит разгребать не кому-нибудь, а Скорпионам. Что поделать, только ваши могучие плечи способны вынести всю тяжесть повседневных забот. А чтобы не погрязнуть в быту окончательно, обязательно съездите куда-нибудь. Вам, как и Весам, будет весьма полезно освоить незнакомые места в приятной компании.

Стрелец

Стрельцы испытают душевный подъем и состояние влюбленности. Не гасите в себе это состояние и души прекрасные порывы, особенно если вы в отношениях – радуйте любимого человека, делайте ему сюрпризы, дарите небольшие подарочки, создавайте романтическую атмосферу. Вы удивитесь, как сильно эти мелочи улучшат и укрепят ваш союз.

Козерог

Козероги проявят деловую хватку. Не скрывайте свои гениальные идеи от руководства – сейчас у вас есть все шансы получить поддержку и воплотить их в жизнь. Долговременными проектами пока заниматься не стоит, а вот то, что делается быстро, пройдет на ура и принесет вам признание и успех.

Водолей

У Водолеев на этой неделе на первом месте работа. Постарайтесь приложить все усилия, чтобы настроить коллег на нужный лад. Работать с единомышленниками и приятно, да и продуктивность возрастает в разы, если все болеют за одно дело. Держите ушки на макушке – может прийти информация, которую вы используете себе во благо.

Рыбы

Рыбам надо продолжать курс, взятый на прошлой неделе. Это значит, что вам нужно и дальше заботиться о себе, не доверять же это важное дело посторонним людям. И возьмите на заметку совет от звезд: на рожон не лезьте, в авантюры не встревайте, об экстриме забудьте, по крайней мере, пока. Слишком уж период травмоопасный.