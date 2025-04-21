Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля для всех знаков зодиака

Энергия будет бить ключом, делая нас способными на подвиги, в первую очередь, конечно, спортивные и трудовые. И путешествия тоже пойдут на ура!

Важно только не перестараться, чтобы не заработать себе переутомление. Постарайтесь рассчитывать свои силы верно.

Teleprogramma.org. расскажет и о других особенностях недели, которые ждут каждый из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Телец

В вашей жизни главные – вы. И только вам решать, как жить дальше. А если вас терзают сомнения – прислушайтесь к интуиции. Она подскажет, как лучше.

Любовь

Мир проверяет вас на прочность – не поддавайтесь соблазнам, особенно если они исходят от ваших бывших.

Финансы

Пришла пора расти и расширяться – это, конечно, о вашей работе или бизнесе. У вас есть все шансы преуспеть.

Здоровье

Вы так любите вкусненькое, и здесь тоже полно соблазнов. Держите себя в руках, увы, любые излишества сейчас противопоказаны.

Овен

Пылкие Овны могут потерять голову от любви. Вам захочется буквально раствориться в партнере, подарить ему весь мир и каждую секунду быть рядом. Увы, это хорошо только в романтических комедиях, в реальной жизни никому не надо, чтобы вы в нем растворялись. Дайте любимым больше свободного пространства – и вы увидите, как станет легко.

Близнецы

Близнецам стоит активно заняться социальной жизнью. Ваше внимание требуется и друзьям-приятелям, и коллегам. Между прочим, последним наверняка еще и помощь ваша нужна. И вам это на руку: поможете – и обретете благодарных единомышленников. А с ними и мир захватить можно. Ну в крайнем случае – выгодный контракт.

Рак

Раки, ставьте цель и идите к ней – у вас сейчас очень продуктивный период, когда вы можете добиться нужных результатов, не прилагая титанических усилий. Главное, не ленитесь и смотрите на мир с улыбкой, хорошее настроение – залог успеха. А на выходных отправляйтесь отдыхать подальше от городской суеты.

Лев

Львы любят жить на широкую ногу. Но на этой неделе предстоит попридержать коней и все приходящие деньги отложить – сейчас время не трат, а накоплений. Кредитов не берите, деньги не вкладывайте. Зато хорошо пройдут командировки, вы установите полезные связи с нужными людьми, и в будущем вам это сослужит хорошую службу.

Дева

Девы, закатывайте рукава – вам предстоит много работать. Благо, энергии у вас хоть отбавляй, и сил хватит на все. Не откладывайте дела на потом, лучше сделать побольше сейчас, когда у вас есть силы и энтузиазм, чем потом, когда они иссякнут. Также могут прийти хорошие новости, которые помогут вам неплохо заработать.

Весы

Весы – этот тот локомотив, который тащит за собой всю семью. Всем помогает, всех спасает. Пришло время остановиться и дать членам вашей семьи больше свободы действий. Позвольте им самим принимать решения, ошибаться и делать выводы. А если вам станет совсем невмоготу смотреть на их мытарства – направьте их, но мягко и незаметно.

Скорпион

Что бы вы ни запланировали на эту неделю – у вас получится воплотить эти планы в жизнь. Бросите все силы на учебу – будет успех в учебе, на работу – в работе. Единственное, чего вам стоит остерегаться – это сплетен и интриг. Не влезайте в них, вам это боком выйдет. А со скандалистами и сплетниками, которые норовят обидеться вас и ваших близких, просто не общайтесь.

Стрелец

Чтобы жизнь пошла на лад, Стрельцам нужно «постичь дзен». Лучше всего у вас это получится, если вы погрузитесь в медитативные практики. Но есть и более простой способ – общайтесь с близкими и много гуляйте на свежем воздухе. Тоже своего рода медитация. А вот форсировать отношения не стоит – все должно развиваться естественно.

Козерог

У Козерогов отбоя не будет от поклонников/поклонниц. Это очень приятно, и вы можете воспользоваться ситуацией и завести интересное знакомство. Однако это касается только свободных представителей знака. Тем, кто бережет отношения, следует избегать повышенного внимания к своей персоне.

Водолей

Водолеи успешны в делах, которыми будут заниматься на этой неделе. Особенно это время хорошо для начала какого-то нового этапа в вашей жизни. Кроме того, если вы присмотритесь к своему окружению, вы точно поймете, кто на вашей стороне, а кому рядом с вами не место.

Рыбы

Если вам давно кажется, что вам пора сменить работу, а то и вовсе сферу деятельности – вам не кажется. Подумайте об этом всерьез, проанализируйте ситуацию, взвесьте все за и против. И если вы поймете, что это не сиюминутная блажь – начинайте двигаться в новом направлении. Звезды вам благоволят.