Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября для всех знаков зодиака

На этой неделе нам предстоит сосредоточиться на трудовых достижениях — и на работе, и дома. Чем усерднее трудимся, тем лучше будет результат. Главное, на этом пути поменьше спорить, поскольку отстаивать свою точку зрения будет совершенно бессмысленно — никто никого слушать не собирается, можно только перессориться зазря. Зато после ударного труда полезно отдохнуть, и кстати, знакомства, заведенные в процессе отдыха, обещают быть интересными и перспективными. Если не в романтическом смысле, так уж в рабочем точно.

Чем еще запомнится неделя — расскажет Teleprogramma.org.

Скорпион

Скорпионы, закатывайте рукава. Работы у вас будет хоть отбавляй. Будете хорошо работать — вас отметит начальство и, возможно, захочет продвинуть вас повыше.

Любовь

Время налаживания и укрепления семейных связей, особенно это касается отношений с родителями. Шаги в этом направлении благоприятно повлияют и на отношения с любимым человеком.

Финансы

Пришла пора открывать новые горизонты и осваивать новые сферы. Только не кричите об этом на всех углах — пусть лучше ваши планы пока остаются в секрете.

Здоровье

Чтобы совладать с большой нагрузкой этой недели, не забывайте выделять время для отдыха и расслабления. Даже таким суперменам как вы, нужно время на восстановление.

Овен

Овнам покажется, что в небесной канцелярии кто-то их назначил как минимум атлантами, на которых держится вообще все. А все потому что к вам за помощью будет обращаться едва ли не каждый второй. Не отказывайте людям в поддержке, вам это по силам. Главное — не надо вкладываться во всех финансово. Относитесь к деньгам разумно.

Телец

Тельцы, долой все лишнее из вашей жизни! В первую очередь это касается, конечно вещей. Между прочим, то, что для вас просто хлам, для кого может оказаться сокровищем, поэтому не торопитесь относить все на помойку — кое-что вы вполне можете выгодно продать. Убьете двух зайцев — и пространство расчистите, и денежный бонус себе организуете.

Близнецы

Близнецы в ударе — у вас все получается, руководство вас поддерживает, коллеги помогают. Единственная ложка дегтя в этой бочке меда — внезапно открывшееся знание, что у людей может быть какое-то там «свое мнение». Не принимайте их в штыки, лучше прислушайтесь — там может быть разумное зерно, и вы способны извлечь из этого пользу.

Рак

Раки могут немного расслабиться и выйти из режима тотальной экономии, в который сами себя и загнали. Поверьте, шанс «умереть в нищете под мостом» куда более призрачен, чем вам кажется. Нет никакого греха в том, чтобы порадовать себя небольшими покупками. Вы это заслужили.

Лев

Львам полезно прокачать в себе такие качества, как внимательность и скрупулезность. Проверяйте все документы, не подписывайте никаких бумаг и не заключайте договоров, пока не убедитесь в справедливости условий и собственной выгоде. Мошенники не дремлют.

Дева

Девы покажут себя во всей красе. Для вас даже больше, чем для других знаков Зодиака, справедлива закономерность «как потопаешь – так и полопаешь». Может, не очень поэтично, зато правда. Отдача от любого дела будет напрямую зависеть от приложенных усилий. Впрочем, вы это умеете, поэтому успех вам обеспечен.

Весы

Весам надо сидеть тише воды ниже травы и ни в коем случае не лезть в авантюры. Забудьте про фразу «кто не рискует — тот не пьет шампанского». У вас от этого шампанского будет исключительно сплошная головная боль. Будьте осторожны и осмотрительны. Да, это не так весело, но надежно и безопасно, а это главное.

Стрелец

Стрельцам можно включать свое обаяние на полную катушку, ведь эта неделя как нельзя лучше подходит для знакомств, которые в будущем сильно повлияют на вашу жизнь. Например, если вы ищете делового партнера или новую любовь — у вас есть все шансы обрести нужного человека.

Козерог

Козерогам на этой неделе не рекомендуется менять работу, а вот сменить место дислокации будет полезно. Так что если вам предложат отправиться в командировку — не отказывайтесь, она пройдет удачно. В целом неделя обещает быть продуктивной и принесет вам успех.

Водолей

Водолеям нужно задуматься о том, как увеличить свой доход. Сами понимаете, под лежачий камень вода не потечет, так что придется изрядно потрудиться. Не стесняйтесь просить поддержки, когда она вам требуется, вы не обязаны все тянуть на себе. А от покупок через интернет пока лучше воздержитесь.

Рыбы

Рыб ждет напряженная неделя, полная взаимодействия с коллегами и руководством. Старайтесь не лезть в бутылку, на рожон и в другие места, где дело идет к скандалу. Сейчас все на нервах, будьте терпимее. И не заставляйте себя общаться с людьми в моменты, когда вам хочется побыть в уединении. Прислушивайтесь к себе.