Гороскоп на неделю с 19 по 25 мая для всех знаков зодиака

Эмоции могут зашкаливать, и важно их направить в правильное русло. Гораздо лучше посвятить это время любви и страсти, а не конфликтам и скандалам.

Многие увидят результаты своих трудов и усилий, приложенных за весну. Это поможет строить дальнейшие планы.

Teleprogramma.org подскажет, что еще предстоит каждому из знаков Зодиака, каких действий лучше избегать, а какие – совершать. Подготовила Евгения Ан .

Телец

Тельцы будут уверены в себе, а потому вполне успешны. Главное – будьте внимательны, чтобы не упустить благоприятные возможности этой недели.

Любовь

Пора поставить точку в давних ссорах – сейчас самое время пойти на мировую. Это подарит вам мир и покой в душе.

Финансы

Вам могут прийти неожиданные денежные поступления. Например, это будет подарок. Не тратьте деньги сразу, лучше положите в копилочку – они вам потребуются позже.

Здоровье

Займитесь собой, позаботьтесь о своем теле – оно у вас одно. Одинаково хорошо пойдет любая забота о себе – от пробежек по утрам до расслабления в спа.

Овен

Овнам может показаться, что вокруг какая-то дурацкая каша из миллиона событий. Конечно, сумбура будет много, но если вы присмотритесь, то выяснится, что каша не такая уж и дурацкая. Возникнут важные дела, которые вам по силам, и придут новые люди, которые окажут влияние на вашу жизнь. И это весьма неплохо.

Близнецы

У Близнецов наступает время серьезных разговоров, которые помогут вам избавиться от розовых очков и трезво взглянуть на мир. Если вы поймете, что вам не подходит эта работа – ищите ту, что подойдет. Если вам не по пути с человеком – отпустите его и идите своим путем. Вы почувствуете, как становится легко, когда вы встаете на верную дорогу.

Рак

Раки ощутят прилив энергии. Вы давно не чувствовали себя такими собранными и целеустремленными. События понесутся стремительно, и вам предстоит быстро к ним адаптироваться. Проявите всю гибкость, на которую способны, и прежде чем принимать окончательные решения, удостоверьтесь, что потом они не выйдут вам боком.

Лев

Львы – товарищи довольно эмоциональные, а на этой неделе вам и вовсе будет трудно держать эмоции под контролем. Не будьте мнительными и не додумывайте за людей того, чего они не говорили. Если поймете, что назревает конфликт – просто уходите, от него не будет никакого толку, одно расстройство. Разберетесь и наладите отношения позже.

Дева

Девы буквально поселятся на работе – дел у вас будет столько, что хорошо, если вы будете приходить домой хотя бы поспать. Предупредите домашних, чтобы они не беспокоились – этот период продлится не вечно. Наградой за труд станут расположение и дружба сослуживцев. Главное, не посвящайте их в свои секреты. Ваши тайны касаются только вас.

Весы

У Весов практически не останется времени на себя – вы будете с головой погружены в социальную жизнь. Не давайте никому сбить вас с собственной точки зрения, но при этом принимайте во внимание мысли и чувства других людей. Ваша помощь и непосредственное участие потребуются и друзьям, и коллегам.

Скорпион

Скорпионы накопили кучу незавершенных дел. Пришла пора с ними разобраться и закончить их наконец, чтобы они не мешали вам двигаться вперед. А если поймете, что в одиночку не справляетесь, попросите помощи. В этом нет ничего плохого. Вы удивитесь, насколько охотно люди будут вам помогать.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут свершить заметный скачок вверх по карьерной лестнице. Для этого не стесняйтесь заводить новые знакомства, назначайте встречи, обсуждайте важные дела. У вас есть все шансы улучшить свое материальное положение и сделать доход высоким и стабильным.

Козерог

Козерогам начнет казаться, что их отношения дали трещину. Не нужно паниковать и замыкаться в себе, наоборот, сделайте все, чтобы вернуть в ваш союз тепло и романтику. Очень хорошо, если у вас получится отправиться со своей половинкой в небольшое путешествие – это освежит и укрепит ваши отношения.

Водолей

Водолеев накроет осознанием собственного могущества – вам море покажется по колено, а любые задачи – по плечу. Уверенность в себе – штука хорошая, но не переборщите, иначе можете наделать ошибок на этой волне самоуверенности. Будьте осторожны и прислушивайтесь к мудрым советам. И тогда вам действительно окажется по зубам любой орешек.

Рыбы

Рыбы на этой неделе закладывают фундамент для будущих побед. Не отступайте, делитесь своими идеями с единомышленниками – и вместе вы придете к желаемому результату. Что касается денег – сейчас разумнее экономить. Предметы роскоши и всевозможные излишества спокойно подождут своего часа.