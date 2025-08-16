Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий сдал свои позиции и наконец-то «выпрямился». Дела пойдут повеселее. Так что можно будет заняться исправлением ошибок, которые мы наделали под его влиянием, и взяться за все важные задачи, которые последнее время благоразумно откладывали.

Teleprogramma.org расскажет, какой будет эта неделя у каждого из знаков зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Лев

Львы получат награду за старания на прошлой неделе – возобновятся давние связи, и это принесет вам удовольствие или выгоду.

Любовь

Период подходит больше не для любовных приключений, а для налаживания отношений со своей семьей.

Финансы

Проверьте, нет ли у вас просроченных задолженностей, и погасите, если есть. А еще это хорошее время для продажи вещей, которые вам не пригодятся.

Здоровье

Возрастает вероятность, что вы подхватите где-то случайную простуду. Вы уж постарайтесь не стоять мокрыми на сквозняке, не облегчайте болезням задачу.

Овен

Удача на стороне Овнов. Вам нужно только ловить ее за хвост и использовать те шансы, которые вам щедро отсыпает Вселенная. Чтобы показать ей свою готовность к благим переменам, всего-то и надо, что избавиться от старого и неприятного – например, от ненужных привычек. И сделать это будет проще, чем кажется.

Телец

В Тельцах пробудится талант к ораторскому искусству. Поэтому не отказывайтесь от публичных выступлений – они дадут вам возможность показать себя во всей красе и привлечь нужных людей. Единомышленников, новых сотрудников, партнеров, спонсоров… Зависит от того, что именно для вас сейчас актуально.

Близнецы

Близнецы так усиленно трудились га прошлой неделе, что пришла пора притормозить и отдохнуть. Вам обычно комфортнее в компании, но сейчас вам захочется уединения и тишины. Не нужно этого пугаться, прислушайтесь к себе и отдохните так, как подсказывает внутренний голос. Вам обязательно нужно набраться сил.

Рак

Раков долго не отпускало напряжение, да и повышенная тревожность покоя не давала. Все, вас наконец-то отпустит, и вы сможете посмотреть на ситуацию другими глазами. Вы увидите возможности там, где раньше видели только проблемы, сумеете найти нетривиальные решения и построить новые планы легко и без нервов.

Дева

Девы окажутся в центре внимания и будут купаться в его лучах. Главное, чтобы это не вскружило вам голову – пока вы заняты собой, ваша вторая половинка чувствует себя забытой и заброшенной. Надо срочно исправлять положение, пока дело не запахло керосином. Вам это по силам, поверьте, даже если любимый человек уже себя накрутил.

Весы

Весам предстоит разрываться между работой и семьей. Хотя бы постарайтесь сохранить баланс и не ругаться с близкими из-за работы, объясните ситуацию мягко и спокойно. Работы действительно будет очень много, но вы справитесь и покажете себя руководству с лучшей стороны. Это даст толчок вашему карьерному или зарплатному росту.

Скорпион

Скорпионы почувствуют двойственность этого периода. С одной стороны, вы будете ощущать поддержку близких, с другой – начнутся споры и выяснение отношений. Ничего, не так уж это и страшно. В конце концов, спорах рождается истина. А если ваш союз крепок, ему все это не повредит, напротив, вы сблизитесь еще больше.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе работает очень простой принцип. Чем больше работы – тем больше денег. Можете смело брать дополнительную нагрузку или подработки – это приятно отразится на вашем кошельке. Сил и энергии у вас сейчас предостаточно, поэтому можете себе позволить поработать подольше.

Козерог

Козероги не привыкли распространяться о том, что думают, и иногда это служит дурную службу – не все догадываются, насколько Козероги хороши в своем деле. Поэтому не скрывайте своих гениальных идей от людей, которые могут вам помочь воплотить их в жизнь. Все получится.

Водолей

Водолеи могут немного расслабиться и выйти из режима экономии. Как говорится, зачем зарабатывать деньги, если нельзя их потратить на какую-нибудь ерунду? Конечно, не надо спускать все, что нажито непосильным трудом, за пять минут, но предметы для удобства и красоты окружающего пространства вы точно себе можете позволить.

Рыбы

Рыбы обнаружат на своем пороге просителей, которым почему-то нужна только ваша помощь и больше ничья. Фильтруйте слова этих людей через фильтр неумолимой холодной логики. И уж тем более не помогайте никому в ущерб себе, оно того не стоит. Занимайтесь рутинными делами – именно на них строится фундамент будущего успеха.