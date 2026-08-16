Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа для всех знаков Зодиака

На этой неделе всем нам стоит переключить свое основное внимание на домашние дела. Провести генеральную уборку, навести порядок в самых дальних углах шкафов, сделать перестановку. Самые серьезно настроенные могут даже заняться ремонтом.

Teleprogramma.org расскажет, чем еще на этой неделе будет полезно заниматься каждому из знаков Зодиака.

Лев

Львам на этой неделе нужно проявлять инициативу на работе. Начальство оценит все ваши усилия, а вам это надо.

Любовь

Командовать любимым человеком по-прежнему плохая идея. Покажите партнеру, что вы команда и что его мнение тоже важно.

Финансы

Это крайне неудачное время для кредитов, займов и посещения банков. Впрочем, как и для оформления документов и разбора юридических вопросов.

Здоровье

Ваше тело требует водных процедур. Лучше всего, конечно же, плавание и отдых на море. Но если вам это не подходит — начните заниматься хотя бы гимнастикой.

Овен

Овнам следует помнить, что личные и семейные дела совершенно не касаются окружающих. И если кто-то очень уж старательно вас расспрашивает и смотрит ясными глазами, предлагая свою помощь, — это повод задуматься. Вполне вероятно, что этим человеком движут не такие уж и чистые помыслы.

Телец

Тельцов начнет все раздражать. Вы можете начать подозревать вторую половинку невесть в чем и демонстрировать свое недовольство. Остановитесь и не делайте скоропалительных выводов. Вы так обязательно поссоритесь, а мириться потом будет трудно. Разговаривайте честно, открыто и без претензий. И все будет хорошо.

Близнецы

Близнецов ждут хорошие новости. Связаны они будут, скорее всего, с вашей работой и карьерным ростом. Кроме того, вас порадует кто-то из близких. Но это не все, чем полна неделя. Сейчас очень полезно подумать о ваших целях, расставить приоритеты, понять, какие люди действительно нужны в вашей жизни, а с кем пора расстаться.

Рак

Ракам противопоказано влезать в конфликты на работе. То же самое касается сплетен и интриг — вам это все не нужно. Больше улыбайтесь, уделяйте время любимым людям, занимайтесь домашними хлопотами. Неделя обещает множество гостей и незапланированных посиделок, так что вам будет чем заняться и без рабочих разборок.

Дева

Девам потребуется взять бюджет под жесткий контроль. Ваша способность правильно посчитать расходы и доходы и умение экономить поможет избежать пугающих дыр в кошельке. Однако очень важно не впадать в крайности, небольшие траты на приятные мелочи — не преступление. А радости они принесут много.

Весы

Весы, не создавайте паники и ажиотажа вокруг собственных финансов. Чем спокойнее вы будете, тем грамотнее распределите свои денежные потоки. И тем увереннее вы будете себя чувствовать. А вот ходить к руководству с вопросами о повышении зарплаты пока не стоит. Отложите это на конец месяца.

Скорпион

Скорпионы могут поругаться со своей второй половиной на почве ревности. Не забывайте о том, что вы не Отелло, проявите мудрость и терпение. А чем выискивать прегрешения вашего партнера, лучше займитесь финансовым планированием — вам в голову будут приходить гениальные мысли по поводу увеличения вашего дохода.

Стрелец

Хорошие новости для Стрельцов — эта неделя максимально подходит для «связей с общественностью». Встречи, переговоры, полезные знакомства, общение с нужными людьми, деловое общение. Все это — отличный вклад в ваше будущее, поэтому не отказывайтесь от приглашений.

Козерог

Козерогам предстоит проявить внимательность при работе с любыми документами, при подписании контрактов, заключении сделок и договоров. Проверка всех деталей и мелкого шрифта ляжет на ваши плечи — и хорошо, потому что никто лучше вас это не сделает.

Водолей

Водолеи, хватит работать! Вы очевидно перетрудились, и вам критически требуется отдохнуть. Отнеситесь к себе бережно, больше гуляйте, не перегружайте себя делами, позаботьтесь о том, чтобы большую часть времени находиться в умиротворяющей и спокойной атмосфере, занимайтесь любимыми хобби. Это поможет вам быстро восстановиться.

Рыбы

Рыб порадуют денежные поступления. Конечно, они не возникнут на ровном месте — например, вам предложат подработку. А может быть, это будет премия за предыдущий проект. Полученные деньги правильнее всего вложить в себя — в свое обучение, курсы повышения квалификации и другие способы саморазвития.