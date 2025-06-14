Гороскоп на неделю с 16 по 22 июня для всех знаков зодиака

Нам захочется все резко изменить, и чем радикальнее, тем лучше. Нас поведет неугасимое желание раскрасить серые будни. Но это не наши взвешенные решения, это все негативный аспект Марса к Урану. Может быть, рутина и скучна, зато надежна. Так что перемены можно пока только планировать, а когда действие аспекта закончится, тогда и можно будет приступать к реализации – если нам все еще это будет казаться хорошей идеей.

Teleprogramma.org расскажет, о каких еще особенностях этой недели стоит знать каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Близнецы

Неделя удачна для общения – для того, в чем вы действительно хороши. Так что заводите новые знакомства и укрепляйте давние отношения – все пойдет вам на пользу.

Любовь

Финансы в отношениях играют не последнюю роль, однако сейчас гораздо важнее общие интересы и комфортное общение с партнером.

Финансы

Там, где деньги, нет места эмоциям. Никаких импульсивных покупок, разумная экономия – ваше кредо на эту неделю.

Здоровье

Неделя грозит эмоциональными перегрузками, поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас в эти напряженные дни было время и способы расслабиться и успокоиться.

Овен

Овнов может посетить навязчивая мысль, что ваша «вторая половинка» не такая уж для вас и «половинка». Не спешите с выводами и не бегите сломя голову из отношений. Это всего лишь кризис, которые бывают у всех, и ничего страшного в этом нет. Дайте себе время подумать и остыть. К июлю вы вдруг поймете, что все как рукой сняло.

Телец

На Тельцов накатит апатия, вас перестанет интересовать происходящее вокруг. И это нехорошо. Чтобы встряхнуться, не отказывайтесь от общения и встреч, а также от культурных мероприятий. Сами не заметите, как втянетесь, и ваше настроение и состояние придут в норму.

Рак

Раки грешат чересчур долгим самокопанием, но на этой неделе погрузиться в свой внутренний мир и разложить наконец все по полочкам – это очень удачная идея. Отделите зерна от плевел, истинные желания от ложных, важное от неважного. Если чувствуете, что вам в этом нужна помощь – не стесняйтесь обращаться к специалистам.

Лев

Львы могут пуститься в погоню за двумя зайцами. Все-таки вам нужно выбрать одного «зайца» – то есть какую-то одну цель, или одну подработку, или одну важную задачу. Иначе вы только устанете, а довести до конца ничего не сможете. Не распыляйтесь. А еще – находите время для отдыха, он вам сейчас особенно нужен.

Дева

Девы обычно больше полагаются на глас разума, а вот поддаваться эмоциям они себе позволяют гораздо реже. Жаль, что на этой неделе в любви им это не особо поможет. Позвольте себе больше чувствовать. Это позволит вам принимать верные решения в отношениях, избегать ссор и обрести гармонию со своим избранником.

Весы

Весы начнут переживать на ровном месте. Вас захлестнут сомнения и тревожность, вы начнете думать, что занимаете не свое место и вообще недостаточно хороши. Так вот: это полная чушь! Не позволяйте этим эмоциям овладеть вами. Вы достаточно хороши для чего угодно.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе можно дать совет, противоположный совету для Дев. Вам сейчас стоит включить холодный рассудок и «выкрутить» логику на максимум – только так вы сможете разобраться в сложных и запутанных ситуациях и чувствах – и окружающих, и ваших собственных.

Стрелец

У Стрельцов горячая пора, вы можете добиться любых целей и достичь небывалых высот. И преграда у всего этого только одна – труднопреодолимое желание ничего не делать, даже не шевелиться. Любыми способами старайтесь этому не поддаваться и придерживайтесь намеченного плана. Такая богатая возможностями неделя повторится еще не скоро.

Козерог

Козероги всегда целеустремленные, а на этой неделе вас будет и вовсе не остановить. Только отнеситесь с осторожностью к мысли, что цель оправдывает средства. Если в конкурентной борьбе вы будете слишком жестокими, позже вы можете разочароваться в самих себе. Не переходите грани разумного – и будете победителями.

Водолей

Водолеям рекомендуется поделать что-нибудь своими руками. Например, это очень благоприятное время для ремонта. Даже если это не ваш конек, вы всегда можете попросить совета или помощи, главное, активно во всем участвуйте и не принимайте критику близко к сердцу.

Рыбы

Чтобы мечты не остались только мечтами, Рыбам предстоит приступить к их реализации. Необязательно бежать семимильными шагами – в своих «сапогах-скороходах» запутаетесь. Расставьте приоритеты и действуйте методично, постепенно выполняя задачу за задачей. Именно так вы и придете к цели.