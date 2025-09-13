Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября для всех знаков зодиака

Мы находимся в коридоре затмений, и это дает о себе знать. Непредвиденные обстоятельства то и дело будут выскакивать из-за угла, и нам придется с ними разбираться. Важно помнить, что если что-то не получается, это не значит, что Вселенная против нас. Так она нам показывает точки роста и зоны для работы над собой. Самое главное – сохранять спокойствие и относиться к себе бережно.

Teleprogramma.org расскажет и о других особенностях недели и о том, как они отразятся на каждом из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Дева

Уделите внимание своей семье – близкие и любимые люди нуждаются ваших поддержке и заботе.

Любовь

Эта неделя – время для примирения и улаживания конфликтов. Стоит приложить усилия – и вы сможете обрести гармонию в отношениях.

Финансы

Деньги будут приходить и уходить. Зато вы сможете завести полезные связи, которые в будущем положительно повлияют на толщину вашего кошелька.

Здоровье

Совет прошлой недели – физические нагрузки и правильное питание. Так вот на это неделе постарайтесь подключить к этому режиму и своих близких. Это всем пойдет на пользу.

Овен

Неделя сосредоточенности и серьезности. Никаких розовых очков и воздушных замков – Овнам нужно твердо стоять ногами на земле и предпочесть реальность мечтам и фантазиям. Планируйте свои действия заранее, стелите соломку, гасите конфликты, соблюдайте баланс между своими интересами и интересами партнера.

Телец

Тельцам предстоит обнаружить себя в центре внимания, и все это будет связано с рабочими вопросами. Не бойтесь брать на себя новые интересные задачи – у вас хватит сил и энтузиазма на их выполнение. Ставьте большие цели, занимайтесь планированием. Если чувствуете, что не хватает знаний и навыков – учитесь. У вас все получится.

Близнецы

У Близнецов будет очень стабильная неделя, особенно это ценно на фоне коридора затмений, когда наперекосяк может пойти что угодно. Вам эти «внезапности» еще и на руку могут сыграть – например, у вас появится возможность отправиться в путешествие, которое принесет много позитивных эмоций.

Рак

Особых сюрпризов не ожидается – Ракам эта неделя дастся относительно легко. Вообще вам бы больше времени уделить отдыху, поскольку поугасшая энергия сама себя не восстановит. И помните: необдуманные решения – не та роскошь, которую можно сейчас себе позволить. И в первую очередь это касается денег.

Лев

Известно, что болтун – находка для шпиона. Не рассказывайте каждому встречному и поперечному о своих планах, и тем более не распространяйтесь о своем финансовом положении. Лучше проводите больше времени со своей половинкой, романтика и забота творят чудеса.

Весы

Весам надо держать ушки на макушке – чтобы не пропустить любопытную новость. Полученная информация позволит вам улучшить свои финансовые дела. Только не спускайте все деньги сразу – лучше отложите их, в скором времени они вам потребуются для важных дел.

Скорпион

Это время для коллективной деятельности, и Скорпионам предстоит работать в команде, даже если некоторым индивидуалистам это не по нраву. Да, вы сами по себе хороши, но сейчас эффективнее действовать сообща. Больше общайтесь и будьте открыты новому. И постарайтесь поменьше сидеть в одиночестве.

Стрелец

Эмоциональным и взрывным Стрельцам в коридоре затмений может быть трудновато найти точку опоры. На помощь вам придут медитации и духовные практики – с ними вы возьмете эмоции под контроль, многое поймете про самих себя и будете способны принимать важные решения, на которые раньше вам не хватало духу.

Козерог

Козерогам можно смело проводить деловые встречи – они будут успешны и результативны. Впрочем, это касается не только деловой стороны жизни. Хорошо пойдут любые переговоры и беседы на важные темы с близкими людьми – любимыми, друзьями, семьей.

Водолей

Водолеям захочется что-нибудь радикально изменить в своей жизни. Например, переехать на край света. Или хотя бы в соседний город. Ну или в крайнем случае сделать дома ремонт. Не бросайте на полдороги все свои дела ради внезапного порыва. Продолжайте ими заниматься, включив в свой список дел еще и подготовку к будущим переменам.

Рыбы

Рыбы могут оказаться во власти эмоций, которые напрочь заглушают голос разума. Не дайте им одержать верх, сохраняйте спокойствие и буквально под микроскопом изучайте все предложения, которые вам сейчас поступают. А если держать эмоции в узде не получается, хотя бы отложите все важные решения до лучших времен.