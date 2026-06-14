Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня для всех знаков Зодиака

Это время для старта чего-то нового — проекта, отношений, обучения. Хорошо пойдут знакомства и вообще общение, кроме того, этот период отлично подходит для поездок и путешествий.

А вот обиды и ревность лучше на волю не отпускать — вспышка злости пройдет, а последствия останутся.

Чем еще запомнится эта неделя знакам Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Близнецы

Встречи, общение и всевозможные мероприятия, которые обещает этот период, всецело коснутся именно Близнецов. И славно — вы себя в этом чувствуете комфортно и многого добьетесь.

Любовь

Водоворот событий так вас захватит, что личная жизнь отойдет на второй план. Не пытайтесь выкроить минутку хотя бы на служебный роман. Это очень сомнительное «хотя бы», и оно выйдет вам боком.

Финансы

Пора провести зачистку — от лишних людей и связей, которые только тянут из вас деньги, не принося взамен ни пользы, ни удовольствия.

Здоровье

Это очень благоприятный период для обследований. Так что если вы что-то планировали, откладывали или собирались — момент настал, действуйте.

Овен

Овны обнаружат у себя неожиданный талант. Нет, не срывать покровы, организовывать революцию и мчаться впереди на лихом коне, как вы обычно делаете. Вы будете легки, улыбчивы и буквально одним движением руки сможете мирить людей, создавая вокруг себя атмосферу умиротворения и спокойствия. Очень приятная способность, согласитесь?

Телец

Перед Тельцами откроются новые перспективы — вам предложат новый проект или пригласят на другую работу. Это в любом случае будет полезный опыт, но не забывайте о разумности решений. Взвесьте все за и против, оцените свои силы и возможности. Может оказаться, что это потребует от вас сил и времени больше, чем вы можете вложить.

Рак

Раков прокатят на таких эмоциональных качелях, что мало не покажется. Это касается личной жизни, причем и тех, кто давно в отношениях, и тех, кто только начинает этот путь. То вашему избраннику захочется внимания, то свободы, то еще бог пойми чего. Не теряйте самообладания, этот период надо просто пережить. Скоро это закончится и все стабилизируется.

Лев

На этой неделе Львы закладывают фундамент для будущих успехов. И все это в духе недели — связано с поездками, обучением и общением. Так что мастер-классы, курсы повышения квалификации, командировки — это хорошо, все это благотворно отразится на вашей карьере, да и на других сферах тоже.

Дева

В формуле успеха Дев на этой неделе всего две составляющие. Первая — искренне интересуйтесь делами окружающих, помогайте, если это потребуется. Этим вы расположите их к себе. И вторая — дайте волю своему творческому началу, проявляйте себя, выступайте публично, пробуйте новое. Вы не останетесь незамеченными.

Весы

Весы ощутят прилив энергии. Можно браться за дела, которые прежде казались слишком сложными, теперь вы перестанете перед ними тушеваться и поймете, как следует действовать, чтобы добиться нужного результата. Если чувствуете в себе силы — можете браться за подработку, есть возможность неплохо подзаработать.

Скорпион

Скорпионом будет полезно заняться анализом. Вы поймете, что вокруг вас слишком много суеты, а это утомляет. Поэтому отсекайте лишнее, а кроме того — у вас есть лишние траты, от которых стоит отказаться. Свободные Скорпионы могут встретить человека, общение с которым быстро перерастет в нечто большее.

Стрелец

Стрельцы будут быстро и эффективно решать рабочие вопросы, разбираться с документами и успевать учиться чему-то новому. Это поможет вашему продвижению по карьерной лестнице и поспособствует росту доходов. Главное — во всей этой круговерти не забывать уделять время любимому человеку, это очень важно.

Козерог

Козероги озаботятся вопросами личной жизни. Вас начнут одолевать сомнения. Тот ли человек рядом с вами, куда идут ваши отношения, чего вы хотите от них на самом деле. Сначала подумайте о том, к чему стремитесь вы, а потом откровенно поговорите об этом с партнером, это нужно вам обоим.

Водолей

Водолеи вдруг очень ясно осознают, что пора навести в своей жизни порядок. Разобрать залежи на балконе, в кладовке или на даче, избавиться от ненужного, провести генеральную уборку. Завершить незаконченные дела, которые висят над вами как дамоклов меч. И взяться за то, что давно откладывали. Когда вы это сделаете, почувствуете колоссальное облегчение.

Рыбы

Рыбы на этой неделе по-новому посмотрят на свое окружение. Кто появляется в вашей жизни исключительно в случаях, когда ему от вас что-то надо? А любое другое общение происходит только по вашей инициативе. Нужны ли вам такие люди в вашей жизни? Оставляйте в прошлом токсичные связи, вы достойны лучшего.