Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября для всех знаков Зодиака

Неделя предстоит двойственная. С одной стороны — на этой неделе можно докопаться до истины, понять все и про всех. С другой — очень велика вероятность поверить в собственные иллюзии или чужие красивые речи. Поэтому стараемся ничего важного сейчас не решать и перепроверять всю информацию, поскольку цена ошибки может быть слишком уж высокой.

О чем еще следует на этой неделе знать каждому из знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Дева

Дев ждет неделя, подходящая для небольших поездок и путешествий. На новом месте вы сможете посмотреть на привычные вещи под совсем иным углом.

Любовь

Если новый знакомый настойчив, стремится как можно быстрее сблизиться и заявляет о серьезных намерениях — не спешите очаровываться. Скорее всего, перед вами аферист.

Финансы

Деньги могут приходить не с основного места работы, а из дополнительных источников дохода, например, от подработок.

Здоровье

Не поддавайтесь соблазнам и закаляйте силу воли. Поэтому вредным привычкам бой, а зарядку по утрам нужно делать. Даже если поначалу это кажется слишком сложным.

Овен

Овны непримиримо борются за благосостояние, регулярно забывая о том, что простым смертным требуется отдых. Вы, конечно, неубиваемые супермены, но все же дайте себе передышку. Эта неделя создана для отдыха — активного и пассивного, встреч с друзьями, семейных вылазок, прогулок на природе.

Телец

Тельцам нужно включить занудство на максимум. Вам будут поступать заманчивые предложения, но хвататься за них не рекомендуется — сначала надо изучить вопрос самым тщательнейшим образом, потому что нарваться на мошенников сейчас проще простого И на невыгодные условия, даже если сначала они кажутся великолепными, — тоже.

Близнецы

Если на прошлой неделе Близнецы были домоседами, то на этой пришла пора выходить в свет. Принимайте приглашения, посещайте различные мероприятия, знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь с друзьями. А если вы давно с кем-то не разговаривали, а возобновить общение хотелось бы — не стесняйтесь, свяжитесь с этим человеком.

Рак

Многим Ракам начнут казаться пресными их отношения. Только не пытайтесь добавить в них перчинки, строя глазки кому попало, чтобы вызвать ревность партнера. Это ни к чему хорошему не приведет. Разнообразить отношения можно и менее разрушительным способом — например, смените обстановку, сходите на свидание в необычное место.

Лев

Внимания Львов потребуют ближайшие родственники, в первую очередь братья и сестры. Что ж, иногда не грех побыть жилеткой, в которую плачутся, дать дельный совет, выслушать и поддержать. Главное, не ходите и не проверяйте, выполняют ли ваши указания. Сейчас гораздо важнее просто быть рядом.

Весы

Весы, какими крупными бы ни были ваши траты на этой неделе, всегда оставляйте «подушку безопасности». Непредвиденные расходы могут подстерегать каждого, и лучше быть к этому готовыми. И не позволяйте никому пользоваться вашей добротой — ваш кошелек предназначен для вас, оплачивать чужие счета вообще не обязательно.

Скорпион

Скорпионам следует пересмотреть бюджет. Проверьте, все ли счета у вас оплачены, проверьте все платные подписки и другие регулярные расходы. Проанализируйте эту информацию и подумайте, от чего вы можете безболезненно отказаться. Вы способны сэкономить внушительную сумму, отказавшись от того, что вам на самом деле не нужно.

Стрелец

Стрельцы будут крутиться как белка в колесе. На вас одномоментно навалятся дела и на работе, и в личной жизни, и в других сферах. Не пытайтесь делать все одновременно, все равно не получится, только нервы все зря измотаете. Выдохните, расставьте приоритеты и выполняйте задачи последовательно по одной. Глядишь, со всеми и разберетесь.

Козерог

У Козерогов наступает неделя любви. Посвятите время любимому человеку, дарите подарки, устраивайте сюрпризы, сходите на свидание или отправьтесь в совместную поездку. Если вы в ссоре с кем-то, сейчас у вас есть все шансы помириться и наладить общение.

Водолей

Страсти в жизни Водолеев поулягутся, наступает период стабильности, спокойствия и практичного подхода. Можно запускать новые проекты, заниматься поиском работы, если вы давно планировали ее сменить, и даже переезжать. Практически любые перемены, инициированные вами, пойдут вам на пользу.

Рыбы

Рыбам строго рекомендуется посвятить время себе любимым. Сводите себя в спа или салон красоты, обновите гардероб, освежите имидж. Подумайте о том, что приносит вам удовольствие и помогает чувствовать себя красивыми. Может быть, это не новый маникюр, а заплыв в бассейне. Позвольте себе это, вам это нужно.