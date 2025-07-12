Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля для всех знаков зодиака

На этой неделе планеты принесли нам в подарок эмоциональные качели, импульсивность и необдуманные решения. Всему виной ретроградные Нептун и Меркурий. Нептун большой любитель напустить тумана и иллюзий, а Меркурий – затормозить все, что можно затормозить.

Чтобы нам все это не помешало жить счастливо – выдыхаем, медитируем, закладываем дополнительное время на форс-мажор, серьезные дела переносим, важные решения не принимаем, сначала думаем, потом делаем.

Teleprogramma.org расскажет, что еще нужно учесть каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Рак

Ракам стоит прислушаться к окружающему миру. Даже в случайном разговоре вы можете услышать подсказки, которые помогут разрешить ваши проблемы.

Любовь

Время делать выводы из прошлого опыта и исправлять ошибки, если такие найдутся. Если вы хотите помириться с кем-то – не откладывайте, уже пора.

Финансы

Ничего нового начинать не следует, а вот если у вас давно зреет план, как увеличить доход, – наступил благоприятный момент для его реализации.

Здоровье

Никто не отменял традиционную травмоопасность периода ретроградного Меркурия. Так что техника безопасности – ваш первый друг.

Овен

Овнам будет полезно пообщаться с теми, с кем давно не общались, разрешить старые споры, наладить отношения. Могут объявиться бывшие партнеры. С ними тоже можно помириться, но подумайте дважды, стоит ли их пускать обратно в вашу жизнь. Если же вы в отношениях – уделите максимум внимания и заботы своему партнеру.

Телец

Тельцы испытают жгучее желание контролировать своих близких и строить их ровными рядами. Не поддавайтесь ему – даже если вы сто раз правы, никому не нравится, когда их строят. Так что меньше контроля и авторитарности – и больше дипломатичности, гибкости и заботы.

Близнецы

Если вы хотите, чтобы окружающие понимали вас и ваши чувства – говорите об этом, объясняйте свою точку зрения и свои эмоции. Потому что принцип «милый мой хороший, догадайся сам» работает только в песне, и то не факт. А в реальной жизни есть один путь к пониманию друг друга – честная и доверительная беседа.

Лев

Бойтесь своих желаний – они имеют обыкновение сбываться. Или формулируйте их максимально точно и четко, чтобы получить именно то, чего хотите вы, а не то, что преподнесет вам вселенная, опираясь на свое специфическое чувство юмора. И старайтесь больше бывать на природе – это поможет обрести гармонию с собой и миром.

Дева

Девам нельзя сидеть сложа руки – к вам придет очень важная информация, не использовать которую себе на благо просто грешно. Кроме того, хорошо направить энергию на изменение пространства вокруг себя. Закатывайте рукава повыше – речь идет об уборке, перестановке или даже ремонте. Вы получите удовольствие и от процесса, и от результата.

Весы

Весам потребуется приложить усилия, чтобы не поддаться эмоциям – импульсивные решения могут привести к катастрофическим последствиям. Действуйте осторожно, никуда не спешите, обдумывайте каждый шаг. Изучайте детали, разбирайтесь в мелочах – вы гораздо внимательнее, чем вы думаете, и это принесет вам успех.

Скорпион

Скорпионам стоит включить критическое мышление на максимум и не верить никому на слово. На вас будет валиться слишком много недостоверной информации, и всю ее надо проверять. Так вы избежите проблем и останетесь в выигрыше. Важные дела лучше перенесите – вернетесь к ним, когда Меркурий выйдет из ретроградного движения.

Стрелец

У Стрельцов наступил период преображения, причем в любой сфере, в которой вы захотите. Можно заняться спортом, можно освоить новую профессию, можно обновить рабочее место или поменять домашнюю обстановку. Все пойдет на пользу. Главное, выбрать что-то одно – всех зайцев сразу поймать точно не получится.

Козерог

Старый друг лучше новых двух. Сейчас этот принцип как никогда актуален. Новые знакомства вас, скорее всего разочаруют, зато встречи со старыми друзьями принесут море положительных эмоций. А может быть, эти встречи принесут вам и продуктивное сотрудничество.

Водолей

Водолеям на этой неделе противопоказано легкомысленно относиться к отношениям. Пустой флирт и бессмысленные романы для развлечения обернутся для вас проблемами, из которых будет трудно выбраться. Будьте открыты и честны. И заботьтесь о любимом человеке, если он у вас есть.

Рыбы

Рыбам нужно отнестись к себе нежно. Если кто-то из окружения начинает на вас давить, не идите на конфликт, лучше отойдите в сторону, пусть агрессоры разбираются сами с собой. А еще обязательно себя хвалите даже за самые маленькие достижения. Вы умнички, не забывайте об этом.