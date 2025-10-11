Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября для всех знаков зодиака

Эта неделя словно создана для домашних хлопот. Наводим чистоту, создаем уют, делаем перестановку или небольшой ремонт, покупаем штучки для дома. И, конечно же, налаживаем отношения с близкими. А вот врать категорически не рекомендуется — все равно правда выплывет наружу, и отношения будут безвозвратно испорчены. Сейчас период перехода на новый уровень в отношениях, не стоит тратить это время на ссоры.

Кроме того, на этой неделе можно совершить карьерный скачок, но для этого придется изрядно потрудиться.

Teleprogramma.org расскажет, кому из знаков Зодиака лучше заниматься домом и семьей, а кому — сконцентрироваться на работе.

Весы

Проверяйте всю поступающую к вам информацию — возможен обман. А еще это может быть банальное недопонимание. Так что проверяйте все.

Любовь

В отношениях не старайтесь казаться тем, кем вы не являетесь — будьте собой. Особенно это касается отношений, которые еще очень свежи.

Финансы

Нужно пересмотреть вашу финансовую стратегию и ужаться в тратах, последнее время вы были излишне расточительны, а деньги вам скоро потребуются на что-то действительно важное.

Здоровье

Обращайте внимание на свое самочувствие и самочувствие ваших близких — и тогда вы не пропустите важные сигналы.

Овен

Овнам пора немного оторваться от работы и карьерных амбиций, ведь эта неделя хороша для общения и заведения новых знакомств. Не отказывайтесь от посещения различных мероприятий — вы там можете встретить и тех, кто благотворно повлияет на вашу личную жизнь, и тех, кто будет полезен вам в работе.

Телец

Тельцов заметит руководство, велика вероятность, что вам предложат повышение. Однако не спешите покупать тортик по этому поводу, сначала хорошо все обдумайте. Без тщательнейшего взвешивания всех доводов за и против такие решения принимать неразумно. А вы весьма разумны. И если вы поймете, что это то, что вам нужно — вперед!

Близнецы

Чтобы добиться своего, потребуется время. Близнецы особым терпением не отличаются, но что поделать, сейчас ничего не происходит стремительно. Возможности перед вами откроются самые богатые. Не стоит расстраиваться, если что-то реализуется не так быстро, как хотелось бы. Вы на верном пути, дайте себе время.

Рак

Раков может разочаровать личная жизнь, ведь она как будто стоит на паузе или вовсе двигается не в ту сторону. Ничего страшного, не надо по этому поводу переживать, у вас совершенно нет на это времени — перед вами открываются карьерные перспективы, и надо показать себя с лучшей стороны. Не бойтесь брать ответственность, вы со всем справитесь.

Лев

Есть время разбрасывать камни и есть время их собирать. Есть время накапливать деньги и есть время их тратить. Так вот сейчас период накоплений и интенсивной работы — вам пора увеличить свой доход, и для этого предстоит хорошенько потрудиться. А масштабные траты отложите до лучших времен.

Дева

Девам все важные задачи лучше перенести, и подальше, например, на ноябрь. Слишком уж велик шанс наделать сейчас ошибок, которые отравят вам жизнь. Тем более вам есть чем заняться — некоторые вопросы вашей личной жизни требуют решений и откровенных разговоров с любимым человеком. Вместе вы сможете преодолеть кризис.

Скорпион

На прошлой неделе Скорпионам было показано побольше быть в компании себя любимых, на этой же неделе совет иной. Проводите больше времени с семьей — вы сможете сделать удивительные открытия и многое поймете про себя, про близких и про ваши отношения. Говорите о том, что чувствуете, если хотите вывести отношения на новый уровень.

Стрелец

Стрельцы полны энергии и энтузиазма — не жадничайте, делитесь ими с людьми. Это неделя повышенной активности, направьте все силы в созидательное русло. И обязательно оставляйте время на родных — ваша бурная деятельность не должна отрицательно сказываться на отношениях с близкими, напротив, вовлекайте их в вашу интересную жизнь.

Козерог

Д — делегирование. Именно об этой полезной опции Козерогам забывать не следует. Да, вы взвалили все на себя и успешно тащите, ведь если вы не проконтролируете хоть что-то, все пойдет прахом. Признайтесь, именно так вы и думаете. Но ваши силы не безграничны, делегируйте другим хотя бы часть несложных рутинных задач. Поверьте, они справятся.

Водолей

Водолеи, вам не кажется, что вашим отношениям не хватает чего-то нового? Обсудите с партнером, как можно разнообразить вашу личную жизнь. Может быть, вам не помешает отправиться в путешествие, а может быть, вы остро нуждаетесь в романтическом ужине. Главное — разговаривайте и принимайте совместные решения.

Рыбы

Рыбы окажутся нос к носу с делами, которые прежде бесконечно откладывали. Дальше откладывать некуда. Это отличная неделя, чтобы завершать начатое, подбирать хвосты и наводить порядок. Возьмите себя в руки и одним махом разберитесь со всем — вам будет чем гордиться.